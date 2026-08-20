Cómo anotarse en los 16 cursos gratuitos de IA, ciberseguridad y programación para sumar al currículum

Sumar una certificación en IA, programación o ciberseguridad al currículum suele chocar con el mismo obstáculo de siempre: el costo. Hay una alternativa pública y gratuita que reúne justo esas tres áreas, con el respaldo de convocatorias que se renuevan todo el tiempo.

La Escuela Pública de Código (EPC) ofrece cursos y certificaciones gratuitas en tecnología, con una oferta que varía según cada convocatoria y actualmente suma 16 programas disponibles.

Los 16 cursos disponibles

Entre lo más reciente incorporado por la EPC aparecen:

Certificado Profesional en Inteligencia Artificial (con Google)

Fundamentos de Desarrollo de Software

Fundamentos de Python

Python nivel intermedio

IA aplicada para principiantes

IA aplicada nivel intermedio

Certificación Profesional de Diseño de Experiencia de Usuario UX (con Google)

Certificado Profesional en Marketing Digital y Comercio Electrónico (con Google)

Certificado Profesional en Gestión de Proyectos (con Google)

Certificado Profesional en Análisis de Datos (con Google)

Certificado Profesional en Ciberseguridad (con Google)

Certificado Profesional de Soporte en Tecnologías de la Información (con Google)

Java Fundamentals

Oracle Cloud Infrastructure Foundation I

Database Design

Bases tecnológicas para el servicio público

Para quién están pensados

Buena parte de la oferta está diseñada para principiantes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo tecnológico, aunque algunos cursos exigen conocimientos previos o requisitos particulares, así que conviene revisar el detalle de cada convocatoria antes de anotarse.

Cómo inscribirse

La oferta de cursos se publica a través de convocatorias en el sitio oficial, www.epc.gob.mx, donde hay que consultar qué programas están abiertos y registrarse dentro de las fechas establecidas para cada uno, tal como funciona una escuela convencional. Cada ciclo suele durar un mes, y como hay acompañamiento personalizado a los alumnos, el cupo es limitado: si no se llega a tiempo o no queda lugar disponible, hay que esperar entre 30 y 60 días hasta que arranque el próximo ciclo.