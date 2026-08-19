Cómo borrar marcas de agua de cualquier imagen gratis y en segundos con Gemini

La función responde a uno de los pedidos más frecuentes de los usuarios de la plataforma.

Google habilitó una nueva opción en Gemini que permite desactivar la marca de agua visible que aparece en el contenido creado con inteligencia artificial. La función alcanza a las imágenes, videos y canciones generados mediante Nano Banana, Omni y Lyria, y responde a uno de los pedidos más frecuentes de los usuarios de la plataforma.

El distintivo, conocido popularmente como el “destello” de Gemini, aparecía en una esquina del contenido y permitía identificar rápidamente que había sido creado con IA. Sin embargo, Google decidió convertirlo en una opción configurable. La compañía sostiene que, aunque desaparezca la marca visible, las herramientas de identificación del contenido generado artificialmente seguirán funcionando.

Cómo sacar la marca de agua de Gemini

Para desactivar la marca de agua de Gemini, hay que ingresar a los Ajustes de la plataforma y buscar la opción “Marca de agua de contenido multimedia”. Dentro de ese apartado, se debe seleccionar “Desactivada”.

El cambio se aplicará al contenido generado a partir de ese momento. Es decir, la configuración no es retroactiva: las imágenes y videos que ya estaban guardados en la biblioteca conservarán el distintivo visible.

La decisión surgió después de que Josh Woodward, vicepresidente de Gemini, Google Labs y AI Studio, consultara a la comunidad cuáles eran las funciones que más molestias generaban. Eliminar la marca de agua de Nano Banana apareció entre los pedidos más repetidos y finalmente quedó dentro del Top 10 de reclamos de los usuarios.

La marca visible desaparece, pero Gemini seguirá dejando rastros

Desactivar el “destello” no significa que el contenido quede completamente sin identificación. Google mantiene las marcas de agua invisibles SynthID y los metadatos C2PA en el contenido generado por Gemini.

De esta manera, las imágenes, videos y otros contenidos creados con IA todavía podrán ser identificados mediante herramientas compatibles o a través del buscador de Google. La diferencia es que esa información ya no será evidente para cualquier persona que vea el material.

Aunque desaparezca "el destello", las herramientas de identificación del contenido generado artificialmente seguirán funcionando.

El cambio también genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la desinformación. Hipertextual menciona como antecedente un episodio ocurrido en México, donde imágenes y videos falsos circularon masivamente y fueron compartidos incluso por medios locales como si fueran reales. En ese caso, la marca de agua de Gemini podía ayudar a detectar que se trataba de contenido generado artificialmente.

Ahora, con la posibilidad de ocultar el distintivo, reconocer visualmente una creación de inteligencia artificial será más difícil, aunque los mecanismos invisibles de identificación de Google continúen activos.