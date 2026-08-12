Ni ChatGPT ni TikTok: la herramienta de Google que acaba de batir un récord mundial de usuarios

Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, superó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales y alcanzó así una cifra que también consiguió ChatGPT. El dato fue confirmado por Sundar Pichai, CEO de Google, quien destacó que Gemini se convirtió en uno de los productos de mayor crecimiento en la historia de la compañía.

El hito marca un nuevo capítulo en la competencia por el liderazgo de la inteligencia artificial. Google llegó a esta cifra después de integrar Gemini en distintos productos de su ecosistema, entre ellos las búsquedas web. Sin embargo, la compañía aclaró que los 1.000 millones corresponden exclusivamente a los usuarios activos mensuales de la aplicación de Gemini. Dentro de ese número hay, además, unos 100 millones de personas que utilizan la IA desde dispositivos con iOS.

Gemini, uno de los productos que más rápido creció en Google

El anuncio fue realizado por Pichai a través de la red social X. El ejecutivo señaló que Gemini es el decimocuarto servicio de Google en alcanzar los 1.000 millones de usuarios, una marca que refleja el fuerte crecimiento que tuvo el chatbot después de los primeros pasos de la compañía con Bard, su anterior plataforma de inteligencia artificial.

Google también compartió algunos datos sobre cómo utilizan las personas su asistente. Según la información difundida por la compañía, el 63% de los usuarios interactúa con Gemini mediante la función de voz, mientras que el 38% de las consultas educativas incluye archivos adjuntos. Además, el modelo genera más de 150 millones de imágenes por día.

La cantidad actual de usuarios también representa un crecimiento significativo: Gemini triplicó el número de usuarios activos diarios que tenía durante el último año.

Gemini se convirtió en uno de los productos de la empresa que más rápido creció.

Gemini y ChatGPT, cabeza a cabeza

Con este resultado, Gemini y ChatGPT quedaron empatados en 1.000 millones de usuarios activos mensuales. OpenAI había comunicado en junio que ChatGPT había alcanzado esa cifra, aunque su medición contempla no solo las distintas versiones del chatbot, sino también servicios como ChatGPT Work, Codex y su API.

La velocidad de crecimiento también permite dimensionar el fenómeno: TikTok tardó cinco años en llegar a los 1.000 millones de usuarios, mientras que Instagram y WhatsApp necesitaron más de siete. YouTube y Facebook, por su parte, alcanzaron esa marca en aproximadamente ocho años.