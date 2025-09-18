Chau Android: la popular aplicación que ya confirmó su cierre

Nova Launcher no solo era muy valorada por ofrecer opciones más allá de lo que los fabricantes permiten de fábrica, sino que representaba libertad: cambiar cómo se ve tu Android, cómo te desplazan las apps, qué gestos usar, y personalizar hasta los detalles visuales. Con su cierre, esa libertad pierde uno de sus pilares más fuertes.

Aunque el launcher seguirá funcionando por un tiempo, ya no habrá nuevas actualizaciones ni correcciones de errores. Esto significa que con futuras versiones de Android, Nova Launcher podría empezar a presentar incompatibilidades, fallar en gestos, perder soporte de funciones nuevas o dejar de ser compatible del todo.

¿Qué implican estos cambios para vos?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que tus configuraciones actuales (iconos personalizados, gestos especiales, disposición del escritorio) seguirán activas hasta que el sistema cambie lo suficiente como para que la app deje de funcionar correctamente.

Pero esto también significa:

Sin nuevas funciones ni mejoras : Nova no recibirá actualizaciones, así que todos los ajustes futuros dependerán de lo que ya tenga.

Riesgo de incompatibilidad : con nuevas versiones de Android, ciertas funciones pueden dejar de funcionar, el launcher podría no soportar cambios en el sistema o perder integración con la interfaz.

Seguridad limitada: sin desarrolladores activos, posibles errores o vulnerabilidades no se corregirán.

Alternativas posibles

Si usabas Nova Launcher, ahora conviene empezar a mirar otras opciones que puedan reemplazarlo sin perder demasiadas funciones. Algunos launchers mantienen personalización fuerte, gestos, temas e iconos customizados. Podés probar opciones como Lawnchair, Hyperion o Niagara, que tienen buena reputación en lo que respecta a diseño y flexibilidad.

El cierre de Nova Launcher marca el fin de una etapa en la personalización de Android. Por ahora, podés seguir usándolo, pero ir considerando alternativas será clave para mantener tu sistema personalizado a medida que Android evoluciona.