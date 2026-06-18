Alerta usuarios de Google Chrome: la actualización obligatoria que te va a llenar la pantalla de anuncios

Fuente: ENTER.CO.

Esta no es una novedad de un día para el otro: Google viene preparando este cambio desde 2018, y ya había restringido las extensiones basadas en Manifest V2 en versiones anteriores de Chrome. Lo que cambia ahora es que se elimina la última puerta trasera que permitía esquivar esa restricción, así que quienes todavía navegaban con uBlock Origin activo gracias a un ajuste oculto se quedarán sin esa opción.

Qué es lo que realmente cambia

La actualización elimina una bandera técnica llamada "ExtensionManifestV2Disabled", que algunos usuarios avanzados usaban para mantener con vida extensiones viejas. Según Devlin Cronin, ingeniero de Google, las extensiones MV2 ya no están permitidas en ninguna versión de Chrome, y la empresa directamente borra el soporte y la funcionalidad asociada. Chrome 150, esperado para el 30 de junio, sería el primero en sacar esta función, y la versión 151 terminaría de eliminar cualquier rastro restante.

Por qué afecta justo a los bloqueadores de anuncios

El corazón del problema está en cómo las extensiones pueden filtrar el tráfico de internet. Con Manifest V2, herramientas como uBlock Origin analizaban en tiempo real cada conexión para detectar y bloquear anuncios y rastreadores. Manifest V3 reemplaza ese mecanismo por listas de reglas fijas y mucho más limitadas, lo que reduce drásticamente la capacidad de bloqueo dinámico. Raymond Hill, el creador de uBlock Origin, ya confirmó que no va a migrar la versión clásica a este nuevo estándar porque, según su evaluación, el sistema de Google ofrece peor rendimiento de filtrado.

Qué dice Google y qué dicen los críticos

La empresa justifica el cambio por motivos de seguridad y rendimiento, argumentando que mantener código viejo genera fallas y riesgos. Sin embargo, distintos especialistas remarcan que el beneficio es doble para Google, ya que la mayor parte de sus ingresos proviene justamente de la publicidad digital. Esto no quiere decir que la empresa esté agregando anuncios de forma directa, sino que al desactivar las herramientas que los bloqueaban, el resultado práctico es que más anuncios van a llegar a la pantalla de quienes usaban estos complementos.

Qué alternativas quedan disponibles

Para quienes no quieran resignarse a ver más publicidad, hay un par de caminos:

Mozilla Firefox , que confirmó que va a seguir soportando el filtrado dinámico clásico sin restricciones.

, que confirmó que va a seguir soportando el filtrado dinámico clásico sin restricciones. Brave , que tiene su propio sistema de bloqueo integrado directamente en el navegador, sin depender de extensiones.

, que tiene su propio sistema de bloqueo integrado directamente en el navegador, sin depender de extensiones. uBlock Origin Lite, la versión adaptada a Manifest V3 que sigue funcionando en Chrome, aunque con menos capacidad de filtrado que la original.

El caso de Opera es más incierto: la empresa dijo que va a intentar mantener el soporte a Manifest V2 "mientras sea técnicamente razonable", pero no hay garantías de que eso dure mucho tiempo. Lo que sí parece bastante más claro es que Microsoft Edge, al depender del mismo motor que Chrome, probablemente termine siguiendo el mismo camino.