Ahorro y renovación tecnológica: cómo aprovechar las promociones de Epson en este Cyber Week

Epson propone distintas soluciones para el hogar en el marco de la Cyber Week.

El Cyber Week es una oportunidad para renovar los dispositivos tecnológicos y encontrar herramientas que acompañen las actividades cotidianas. En este contexto, Epson propone distintas soluciones para el hogar, los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con impresoras de bajo costo de impresión y proyectores inteligentes para disfrutar contenidos en gran formato.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta incluye la línea EcoTank Home, pensada para las necesidades familiares y los proyectos creativos; las impresoras EcoTank Pro L4360 y L6370, orientadas a mejorar la productividad laboral; y los proyectores portátiles LifeStudio, que combinan imagen de alta calidad, entretenimiento integrado y sonido desarrollado por Bose.

Impresoras EcoTank para el hogar y los emprendimientos

La línea EcoTank Home está diseñada para acompañar distintas actividades, desde imprimir fotografías y crear stickers hasta realizar manualidades y trabajos escolares. Los equipos incorporan un sistema de tanque de tinta de alto rendimiento y bajo costo de impresión.

Según Epson, esta generación es hasta un 20% más compacta y un 20% más rápida. Además, se integra con la aplicación Epson Smart Panel, que utiliza inteligencia artificial para optimizar automáticamente el contraste, los tonos y los detalles de las imágenes. La herramienta permite imprimir desde el celular o la nube de manera más sencilla, aunque requiere descargar la aplicación y puede generar cargos por consumo de datos.

Para quienes trabajan por cuenta propia o necesitan equipar una oficina en casa, la compañía también ofrece las impresoras EcoTank Pro. Los modelos L4360 y L6370 incorporan la tecnología PrecisionCore Heat-Free, impresión dúplex automática y opciones de conectividad para facilitar las tareas diarias.

La propuesta incluye la línea EcoTank Home, pensada para las necesidades familiares y los proyectos creativos.

Estas características buscan combinar velocidad, rendimiento y costos de impresión reducidos para acompañar las necesidades de productividad de pequeños negocios y emprendimientos en crecimiento.

LifeStudio: proyectores portátiles para el entretenimiento en casa

Otra de las propuestas de Epson para el Cyber Week es LifeStudio, una línea de proyectores inteligentes portátiles que permite transformar distintos ambientes del hogar en espacios de entretenimiento.

Según el modelo, los equipos ofrecen proyecciones de hasta 150 pulgadas con resoluciones Full HD o 4K PRO-UHD. También incluyen Google TV para acceder a contenidos, sonido envolvente desarrollado por Bose y compatibilidad con la aplicación Epson Projection Studio.

Su formato todo en uno busca simplificar la instalación y reducir la necesidad de conectar varios dispositivos. De esta manera, los usuarios pueden disfrutar películas, series, videojuegos y música en una pantalla de gran tamaño, con un equipo que se adapta a diferentes ambientes.

Con estas alternativas, Epson busca aprovechar el Cyber Week para acercar tecnologías destinadas tanto a la creatividad y el trabajo como al entretenimiento. La propuesta abarca desde la impresión doméstica hasta las necesidades de productividad de las PyMEs y las experiencias audiovisuales en el hogar.