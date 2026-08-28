La advertencia de los expertos: 86 fraudes digitales por año y la trampa en la que caen casi todos

El dato surge del informe Estado de las estafas en México 2025, elaborado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA) junto con Opinium, sobre una encuesta a 1.000 personas mayores de edad. La cifra total es contundente: cada adulto recibe en promedio 86 intentos de fraude al año, y las pérdidas acumuladas superan los 139.000 millones de pesos. El 59% de los encuestados fue víctima de al menos un intento durante los últimos doce meses, y el 34% terminó perdiendo dinero, con un promedio de 4.562 pesos por víctima.

WhatsApp, el canal preferido de los estafadores

El 79% de los contactos fraudulentos llegó a través de plataformas de mensajes directos, y WhatsApp concentró el 78% de las menciones entre quienes identificaron una app usada por los delincuentes. Las llamadas telefónicas aparecieron en el 67% de los casos y los SMS en el 49%. Según Sissi de la Peña, directora del capítulo mexicano de GASA, se trata de redes organizadas que invierten en tecnología y contratan especialistas según el tipo de delito que buscan cometer.

Compras falsas e inversiones truchas, los engaños más comunes

Las estafas de compras lideraron el ranking con el 55% de las menciones, seguidas por los falsos esquemas de inversión con un 48%. Para Víctor Manuel Merchand Benítez, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el punto clave no es la tecnología, sino la manipulación emocional: los delincuentes identifican una necesidad puntual de la víctima y construyen el engaño alrededor de eso.

Reclamos que no dejan de crecer

Entre enero y mayo de 2026, la Condusef recibió 36.738 reclamaciones por posible fraude, un 17,3% más que en el mismo período de 2025. De ese total, apenas el 36,5% obtuvo una resolución favorable, y de los 2.620 millones de pesos reclamados, solo se recuperó el 12,1%. Ante un cargo desconocido, los especialistas recomiendan avisar de inmediato al banco para bloquear el medio comprometido y guardar el folio, ya que el trámite de aclaración puede extenderse hasta 90 días naturales.