Google Messages suma una capa opcional contra estafas: la protección mejorada, que usa modelos de Gemini en la nube para analizar las conversaciones con números que no tenés agendados. No viene activada, y encenderla implica un intercambio que conviene entender.

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En el modo estándar, el análisis ocurre en el teléfono; en el mejorado, el contexto de la charla se envía a un espacio de Google. Más detección a cambio de más datos en la nube: esa es la decisión que le toca a cada usuario.

Cómo activarla paso a paso

Abrí Google Messages y tocá tu foto de perfil o tus iniciales, arriba a la derecha. Entrá en los ajustes de mensajes, elegí Protección y seguridad y después Protección contra spam y estafas.

Ahí aparecen tres opciones: mejorada, estándar o sin protección, que Google marca como no recomendada. Para volver atrás, repetí el recorrido y elegí otro modo. Si la sección no aparece, el despliegue es gradual: actualizá la app desde Play Store y revisá otra vez en unos días.

Qué analiza cada modo

El modo estándar usa modelos de aprendizaje automático que corren en el teléfono y buscan patrones conocidos de spam en mensajes de remitentes desconocidos. Si hay un enlace, la app lo verifica con Google y consulta si el número fue reportado como spam.

El mejorado suma el análisis en Private AI Compute, un espacio en la nube que Google describe como dedicado y cifrado. Solo alcanza a conversaciones con desconocidos, no a tus contactos guardados. Además, Gemini Nano evalúa en el dispositivo los enlaces nuevos con señales web en tiempo real.

En qué teléfonos funciona y qué límites tiene

El análisis de conversaciones en la nube requiere un Google Pixel 6 en adelante, un Samsung Galaxy S24 en adelante, un Galaxy Z Flip 6 o Z Fold 6 en adelante, u otros Android con AICore. La revisión de enlaces con Gemini Nano llega a Pixel 10 en adelante, Galaxy S26, Z Flip 8, Z Fold 8 y algunos otros modelos.

Antes de abrir un enlace de un número no guardado, la advertencia ahora ofrece más tiempo y contexto. Si denunciás un mensaje como spam, ese mensaje y su contenido se envían a Google fuera del espacio privado. Y como ningún filtro detecta todo, la regla sigue siendo desconfiar de los enlaces de desconocidos.