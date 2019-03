Metrovías contra la orden de no cobrar boleto si las escaleras mecánicas no andan

Este martes, la Justicia porteña ordenó a Metrovías no cobrar boleto a los usuarios cuando no funcionen las escaleras mecánicas o ascensores de las estaciones y mientras persista tal defecto. Sin embargo, la empresa confirmó que apelará tal decisión al considerar que "no se ajusta a derecho".

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 Roberto Gallardo, ordenó que Metrovías deberá tomar las medidas para que "no se cobre a los usuarios al ingresar la tarifa correspondiente al servicio regular, mientras persista el desperfecto". Sin embargo, la empresa ya comunicó su oposición.

Con un comunicado, la concesionaria aseguró que fueron notificados de la decisión judicial el martes a la tarde y que el área técnica de la empresa se encuentra evaluando el relevamiento que hizo el Tribunal para ordenar tal medida, tras lo cual presentarán su "descargo".

En ese sentido, Metrovías adelantó que la "sentencia va a ser apelada" porque "las sanciones aplicadas no se ajustan a derecho" y que hasta que no se resuelva el descargo que presentarán, no se puede aplicar tal medida.

Además de no cobrar tarifa a los usuarios ante desperfectos técnicos, el juez ordenó a la empresa que, en el caso de quienes ya realizaron el viaje y salgan de la estación, los pasajeros "podrán acercarse a la boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de Metrovías SA deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE".