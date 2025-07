Una familia de CABA necesitó $1.500.000 para no ser pobre El ente estadístico porteño informó que el umbral para no se pobre una familia tipo de cuatro integrantes necesitó un ingreso mínimo de $1,2 millones para no ser pobre y superior a 639 mil pesos sólo para por comer.

14 de julio, 2025 | 16.01 Pese a que en junio la inflación se aceleró respecto de mayo, las canastas básicas alimentarias y totales tuvieron una suba menor a la inflación, con ajustes mensuales del 0,23% y 1,14%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires había registrado en junio un incremento de 2,1% mensual, acelerándose respecto del dato de mayo (1,6%). El informe estadístico presenta la construcción de una estratificación de los hogares de la CABA en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios. El informe ofrece información sobre los valores de ingreso total familiar mínimo y máximo teóricos de cada estrato correspondientes a un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años. se presentan valores de ingreso total familiar mínimo y máximo teóricos de cada estrato para un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años. MÁS INFO Inflación Suba en biocombustibles: ¿cómo impacta en el precio de la nafta y el gasoil? Las canastas para una familia En junio una familia tipo necesitó 1.511.646 pesos, con un alza mensual de 0,23% respecto de mayo. Respecto de un año atrás atrás la canasta total subió un 29,8%. Por su parte, para alimentarse (línea de indigencia) se ubicó en 705.199 pesos, un 1,14% por encima de mayo y un 35,8% de encarecimiento anual. Para ser clase media, esa familia de cuatro integrantes se necesita de 1.889.557,40 pesos. La inflación en los hogares. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró en junio un incremento de 2,1% mensual, acelerándose respecto del dato de mayo (1,6%), según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). El acumulando en el primer semestre del año evidencia una suba de 15,3%. La trayectoria interanual de la inflación se ubicó en 44,5% (-3,8 puntos porcentuales por debajo del mes previo). Durante junio la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 74,4% del alza del Nivel General. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,1%, con una incidencia de 0,60 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Transporte promedió un incremento de 3,1%, con una incidencia de 0,31 p.p., debido a los ajustes en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los pasajes aéreos. Los alimentos y la inflación Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6%, contribuyendo con 0,28 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (1,8%), Pan y cereales (2,4%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,1%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-1,4%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división. Salud se elevó 2,6% e incidió 0,24 p.p., por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Restaurantes y hoteles aumentó 1,5%, con una incidencia de 0,17 p.p., como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 60% de la variación interanual del Nivel General. La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los alimentos (principalmente carnes, panificados y lácteos) y de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar. En menor medida, se destacaron las subas en los precios de los aparatos, artículos y productos para el cuidado personal, de los medicamentos y de los cigarrillos. TWITTER

