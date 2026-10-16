Zapatillas Puma con 70% de descuento: la lista de modelos de outlet para comprar en octubre 2026

El outlet de Puma Argentina renovó sus promociones durante octubre con descuentos de hasta el 70% en zapatillas seleccionadas. La liquidación incluye modelos urbanos, clásicos de la marca y alternativas deportivas, con precios que parten de los $48.000. Las ofertas están disponibles en la tienda online oficial y dependen del stock y de los talles disponibles.

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Entre las principales oportunidades aparecen las Puma Mostro OG, que bajaron de $159.999 a $48.000, y las Mostro Ecstasy, que pasaron de $189.999 a $57.000. Además de las rebajas individuales, la marca ofrece beneficios para compras de varios productos seleccionados, por lo que conviene revisar las condiciones antes de finalizar el pedido.

Qué zapatillas Puma tienen hasta 70% de descuento en octubre

La liquidación reúne distintos modelos con descuentos del 50%, 60% y hasta el 70%. Estas son algunas de las ofertas a partir de los precios de la tienda oficial de Puma Argentina:

Puma Mostro OG: $48.000, con 70% de descuento.

$48.000, con 70% de descuento. Puma Mostro Ecstasy: $57.000, con 70% de descuento.

$57.000, con 70% de descuento. Puma Palermo Cherry Blossom: $56.000, con 60% de descuento.

$56.000, con 60% de descuento. Puma Future Rider Soft para mujer: $52.000, con 60% de descuento.

$52.000, con 60% de descuento. Puma Mayze para mujer: $60.000, con 60% de descuento.

$60.000, con 60% de descuento. Puma CA Pro Mid: $64.000, con 60% de descuento.

$64.000, con 60% de descuento. Puma Mostro Camo: $72.000, con 60% de descuento.

$72.000, con 60% de descuento. Puma Suede XL Animal De Poder: $72.000, con 60% de descuento.

$72.000, con 60% de descuento. Puma Inverse Echo: $80.000, con 60% de descuento.

$80.000, con 60% de descuento. Puma Velocity NITRO 3 para mujer: $70.000, con 60% de descuento.

$70.000, con 60% de descuento. Puma Palermo Premium: $70.000, con 50% de descuento.

$70.000, con 50% de descuento. Puma Easy Rider Cuero: $75.000, con 50% de descuento.

$75.000, con 50% de descuento. Puma Palermo Elevata para mujer: $70.000, con 50% de descuento.

$70.000, con 50% de descuento. Puma Veritana Energy: $120.000, con 50% de descuento.

$120.000, con 50% de descuento. Puma x SQUID GAME Palermo: $100.000, con 50% de descuento.

Los valores corresponden a los precios publicados al momento del relevamiento y pueden cambiar según el talle, el color, las unidades disponibles y las condiciones comerciales.

Cómo funciona la promoción para comprar varios productos

Además de los descuentos aplicados a cada par, Puma ofrece una promoción para quienes compren cuatro o más productos seleccionados de las categorías Sale/Outlet. El beneficio está sujeto a las condiciones establecidas por la marca y no debe interpretarse como un descuento adicional automático para todos los artículos.

Antes de agregar productos al carrito, conviene comprobar cuáles participan de la promoción y qué precio final figura en la compra. También es importante verificar si el descuento se combina con otros beneficios vigentes, ya que las condiciones pueden variar según el producto.

Puma.

La tienda online informa, además, envíos gratis para compras desde $199.999 y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés.

Cómo comprar zapatillas Puma en el outlet online

Para acceder a las ofertas, hay que ingresar a la tienda oficial de Puma Argentina y entrar en la sección Outlet o Sale. Desde allí, se puede buscar por modelo, categoría, talle y color para identificar las opciones disponibles.

Una vez elegido el producto, el comprador debe seleccionar el talle, agregar las zapatillas al carrito y revisar el importe final antes de confirmar la operación. En ese paso también podrá consultar los medios de pago, las condiciones de financiación y los costos de envío correspondientes.

Como se trata de una liquidación de productos seleccionados, el stock puede modificarse. Por eso, un modelo que aparece con descuento al momento de la consulta podría agotarse o dejar de estar disponible en determinados talles.

Las ofertas de octubre representan una alternativa para quienes buscan calzado de la marca a precios inferiores a los originales, aunque la conveniencia de cada compra dependerá del valor final, la disponibilidad y las condiciones de la promoción.