Ropa económica y regalos para el Día de la Madre: organizan una gran feria de emprendedores en Ezpeleta con DJ, sorteos, comida y más.

El próximo domingo 11 de octubre, los vecinos de Ezpeleta (Quilmes) y alrededores tendrán un plan ideal para un fin de semana en familia y, de paso, empezar a buscar regalos económicos para el Día de la Madre. Se realizará en el Club Sol de Mayo, ubicado en La Guarda 843, que abrirá sus puertas para una feria de emprendedores con propuestas de distintos rubros y actividades para pasar la tarde.

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La jornada es organizada por Julieta Báez, vecina del barrio, quien comenzó a darle forma a la iniciativa con la idea de recuperar el movimiento del club durante los fines de semana y, al mismo tiempo, generar un espacio para que los emprendedores locales puedan mostrar y vender sus productos. "Empecé así diciendo: 'Bueno, vamos a hacer una feria de emprendedores en el club', justamente para levantar el club, que está muerto los fines de semana", contó Báez en diálogo con El Destape.

A los pocos días, "se hizo una bola gigante" en el barrio, y lo que comenzó como una feria vinculada principalmente a la moda circular, con ropa usada en buen estado y a precios accesibles, fue creciendo hasta convertirse en un evento mucho más grande. Actualmente ya hay 34 emprendimientos anotados y la organizadora busca llegar a 50 stands.

Para Báez, uno de los objetivos centrales es que la feria sirva para acompañar a quienes buscan generar ingresos a través de sus propios proyectos. "Como estamos, que cuesta un montón hacer el mango, es una idea de juntar a vecinos, venir al club, darle una nueva vuelta a todo", señaló. En ese sentido, remarcó que no se trata solamente de convocar público, sino también de seguir incorporando emprendedores de Ezpeleta y zonas cercanas: "La idea de hacer la difusión no solo es para que venga gente, sino para que muchos más se puedan sumar a vender".

Feria por el Día de la Madre en Ezpeleta: ropa, moda circular y mucho más

Uno de los atractivos de la jornada será la posibilidad de encontrar indumentaria nueva y usada a precios económicos, además de propuestas para distintos gustos y presupuestos "La idea de la feria era lo de la moda circular", explicó Báez, aunque aclaró que después comenzaron a sumarse emprendedores de distintos rubros.

Entre los stands habrá ropa para chicos y grandes, medias, bijouterie, artesanías, plantas, amigurumis, macramé, regalos y productos de decoración, entre otras opciones. También habrá propuestas gastronómicas como chocolates, donas y otras comidas en el buffet, además de productos artesanales y diferentes alternativas para llevarse un regalo.

La propuesta busca, además, darles una oportunidad a personas que recién empiezan a vender lo que hacen. "Hay un montón de emprendedores que son nuevos y gente grande que se va a animar a llevar cosas, como yeso cerámico y artesanías en alambre", relató Báez.

Ya hay 34 stands y todavía se pueden sumar emprendedores

La convocatoria continúa abierta. Actualmente son 34 los emprendimientos confirmados, pero la organizadora espera alcanzar los 50 puestos y todavía hay espacio disponible. "La idea de la feria es para emprendedores, gente que ya hace cosas, hace artesanías o por ahí revende o tiene moda circular para vender", explicó Báez.

Además, destacó que quienes estén interesados todavía están a tiempo de participar: "Todavía por suerte tenemos lugar". Incluso, según contó, consiguieron una persona que alquila mesas para aquellos emprendedores que quieran sumarse pero no tengan dónde exhibir sus productos. Quienes quieran participar pueden comunicarse con la organización a través de WhatsApp al 11 5007-5026. Además, ofrecen mesas para alquilar para quienes no cuenten con una.

De feria de emprendedores a fiesta: habrá DJ, sorteos y sorpresas

A medida que se fueron sumando puestos y propuestas, el encuentro también empezó a tomar otra dimensión. Además de los emprendimientos, habrá DJ en vivo, música, sorteos, buffet y distintas sorpresas. "Va a ser hermoso, va a ser épico porque, ya te digo, ya dejó de ser feria, ahora es una fiesta, es un evento", contó Báez.

La organizadora explicó que la idea fue ir incorporando actividades para ambientar la jornada y generar un espacio de encuentro para los vecinos. Entre las propuestas habrá un DJ que musicalizará la tarde y otras sorpresas pensadas especialmente para quienes se acerquen al club. Lo que empezó como una iniciativa para reunir a emprendedores y darle movimiento al club terminó convirtiéndose en una convocatoria que también busca recuperar la vida social del barrio.

Cuándo y dónde es la feria por el Día de la Madre

La Feria de Emprendedores se realizará el domingo 11 de octubre, de 15 a 18 horas, en el Club Sol de Mayo de Ezpeleta, ubicado en La Guarda 843, partido de Quilmes. La entrada será libre y gratuita. Los vecinos podrán recorrer los stands, buscar regalos para el Día de la Madre, comprar productos a emprendedores de la zona, disfrutar de la música y participar de los sorteos. La organizadora también invitó a quienes todavía no conocen la propuesta a acercarse y acompañar a los emprendimientos locales: "La idea es que muchos más se puedan sumar a vender".