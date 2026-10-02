Vuelven los CDs de música: aumenta la demanda en la región y suben las ventas en Estados Unidos

Contrario a lo que se creía en la industria musical, las ventas de los clásicos discos compactos (CD) experimentan una vigencia inédita. Según un estudio de la firma de análisis de datos Luminate, las ventas de CDs en Estados Unidos registraron un alza del 16% durante el primer semestre de 2026, alcanzando las 16,3 millones de unidades vendidas.

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En contraste, las comercializaciones de vinilos en el mismo período apenas mostraron un incremento del 2,4%. El informe atribuye este repunte del fomato popularizado globalmente en la década del 90 y principios de los 2000 a una combinación de factores: el ingreso de consumidores de la Generación Z, valores de compra más accesibles frente al vinilo y la influencia del K-pop con sus ediciones especiales de colección.

De hecho, el estudio precisa que, incluso excluyendo las ventas vinculadas a este género asiático -que incluye elementos como fotocards en álbumes como ARIRANG de BTS-, las ventas de CDs en el mercado estadounidense registraron una suba interanual del 6,7%.

La mirada del sector en la Argentina y la región

El fenómeno traspasó las fronteras norteamericanas y se replica en las principales capitales de América Latina. En la Ciudad de Buenos Aires, Luis Correa, dueño de la disquería Kili con más de 40 años de trayectoria, confirmó la tendencia: “En este último tiempo vino un repunte muy grande de lo que es el CD. Aquí el vinilo sigue vendiendo como siempre, pero el CD en estos momentos se está vendiendo muy bien. Yo incluso estoy empezando a agrandar la tienda y a comprar de nuevo más CD para vender. También hay muchos jóvenes que compran. Acá es muy fuerte el rock nacional”.

Una experiencia similar relata Víctor Hugo Núñez, titular del local Todo Música en Santiago de Chile: “Nosotros nunca hemos dejado de creer en el CD. Se creía que venían un poco a la baja versus el vinilo, pero la verdad es que no. Por el precio de un vinilo, te puedes comprar tres o cuatro CDs”. El comerciante señaló que entre los títulos más demandados figuran producciones de Michael Jackson, Los Prisioneros, Queen y Soda Stereo.

Víctor Hugo Núñez de la disquería "Todo Música" en Santiago de Chile (CNN).

En la Ciudad de México, el propietario de Sabotage Records, Iván Sabotage, coincidió en el cambio de hábito de las nuevas generaciones: “Cada vez llegan más chicos y adolescentes preguntando si tenemos tal o cual artista en CD. Aquí el CD nunca se dejó, nunca se perdió. Hubo un tiempo en que estuvo muy al margen y muchos terminaron en ventas de garage o en puestos de la calle, porque todo el mundo se volcó a los vinilos. Pero ahora eso ha cambiado”.

Coleccionismo, comodidad y valor tangible

Desde la tienda Kind of Blue, ubicada en el barrio Lastarria de Santiago de Chile, Alejandro Acuña explicó las razones económicas y técnicas detrás del fenómeno: “Hace poco hubo un boom del vinilo, pero sufrió una especie de rebote: hubo tanta demanda que los costos subieron mucho. El CD reaparece como una alternativa para los coleccionistas. Hay gente que los guarda y no los toca nunca en su vida, los deja inmaculados en su casa, sellados. Pero también hay una gran cantidad que sí los escucha, porque su calidad sonora es superior a las de las plataformas de streaming”.

Acuña profundizó sobre el vínculo emocional de los compradores con el objeto físico: “Hay un sentido de pertenencia. La gente dice: ‘tengo el disco, tengo la carátula, tengo la colección’. Pasa lo mismo con un libro: tú podrías descargar todo en PDF o fotocopiarlo y nunca más volver a comprar un libro. Pero a la gente le gusta el formato: le gusta la rigidez, el papel, ojalá la mejor edición posible. Lo mismo pasa con un CD, con algo tangible, algo físico para disfrutar”.

Por su parte, Núñez sumó el factor práctico de la reproducción frente a otros formatos: “Tú abres el CD, lo pones y lo puedes escuchar varias veces sin tener que apretar tanto botón. Con el vinilo es distinto: tienes que limpiarlo, cuidarlo, darlo vuelta, volver a moverlo para avanzar de canción, etc. Tienes que dedicarle mucho más tiempo”. “La música puede cambiar el formato, pero la música no va a morir nunca. Será cassette, vinilo o CD, no importa. La música no muere”, concluyó el comerciante ante CNN en Español.