Vuelve el Chorifest, con más de 100 opciones de choripán para comer y entrada gratis

Vuelve al Hipódromo de Palermo el Chorifest, uno de los eventos gastronómicos preferidos de los foodies. A lo largo de dos días, quienes se acerquen van a poder degustar más de 100 tipos de choripán, y lo mejor de todo, con entrada libre y gratuita. El choripán es uno de los fuertes de la gastronomía nacional, un infaltable de los asados con amigos y uno de los platos preferidos de millones de argentinos.

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Quienes se sientan parte de este último grupo, tienen que sumarse al evento, que tomará lugar el sábado 31 de octubre y domingo 1ro de noviembre, entre las 12 y 23 horas, una amplia franja horaria que permite disfrutar desde un almuerzo diferente, hasta vivir una noche rodeado de parrillas y con una cerveza en la mano. En este sentido, además de los choripanes, habrá mollejas, vacío, tiras de asado, bondiolas, lomitos y costillares, opciones veganas y sin TACC, y hasta empanadas; mientras que en las opciones para tomar incluyen cerveza artesanal y vino de bodegas seleccionadas. Para completar el menú también habrá propuestas dulces.

Este fin de semana llega el Chorifest al Hipódromo de Palermo.

No es la primera vez que se celebra en el Hipódromo de Palermo el Chorifest, sino que ya se volvió un clásico del predio. Durante las dos jornadas del fin de semana, aquel se convierte en el escenario de puestos y food trucks con parrilleros y cocineros preparando diferentes tipos de choripanes, desde los tradicionales hasta choris de autor, con distintas carnes, panes y aderezos. En total, habrá más de 100 variedades para probar y disfrutar.

¿Cómo se puede llegar al Chorifest?

El ChoriFest se realizará en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad y, para quienes deban ir en transporte público, hay diferentes opciones rápidas y sencillas: