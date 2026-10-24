Escapada de primavera: el pueblo que celebra la Fiesta del Postre con entrada gratuita

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para una escapada se encuentra Balcarse, el pueblo que celebra la Fiesta Nacional del Postre. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más convocantes y cuenta con entrada completamente libre y gratuita.

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Así será la 22ª Fiesta Nacional del Postre en Balcarse

La fiesta fue reprogramada por condiciones climáticas adversas y se realizará el viernes 30, sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce. Las actividades son gratuitas y comienzan a las 12.30 hs, para llegar al predio, habrá transporte público entre el centro de la ciudad y el lugar de la fiesta, con recorridos de ida y vuelta durante las tres jornadas.

Como todos los años, el evento le rinde homenaje al postre Balcarse, una creación del pastelero Guillermo Talou, y desde que fue establecida como una fiesta nacional en 2014, se consolidó como una ruta gastronómica que pone en valor la tradición de las comidas dulces.

Durante las tres jornadas habrá cocineros y pasteleros de renombre, pero además se podrá disfrutar de múltiples actividades cómo:

Presentación y corte del Postre Balcarce más largo del mundo: la gran atracción de la fiesta.

la gran atracción de la fiesta. Degustaciones y pastelería artesanal: para probar distintas versiones de la repostería local.

para probar distintas versiones de la repostería local. Clases y demostraciones: a cargo de los chefs invitados, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

a cargo de los chefs invitados, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Emprendedores y productores: con puestos de la región.

con puestos de la región. Espectáculos en vivo: música y shows durante las tres jornadas.

Cada año la ciudad hace el postre Balcarse más largo del mundo

¿Qué pasteleros participan de esta edición?

La edición 22 reunirá a cocineros y pasteleros de renombre. Entre ellos se destacan:

Lulo Kazimirczyk (@lulospatisserie)

Edgardo Ríos (@mambrunense)

Rocío Espinillo (@rocioespinillo)

Valentín Galdo River (@chefsale__)

A cuánto queda Balcarce de CABA: cómo llegar

Balcarce se encuentra a unos 415 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a pocos minutos de Mar del Plata. En auto, el viaje demora alrededor de cuatro horas y media, según el tránsito.