Por primera vez, las aerolíneas de Argentina y Japón quedaron habilitadas para operar vuelos regulares propios de pasajeros y carga entre ambos territorios. El entendimiento se suscribió el 16 de noviembre en Montreal, durante la 7.ª Conferencia Mundial de Transporte Aéreo (ATConf/7) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y fue confirmado oficialmente al día siguiente por el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo japonés.

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El documento llevó la firma de Oscar Alfredo Villabona, administrador nacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y Seiichi Tajima, representante de la Oficina de Aviación Civil de Japón (JCAB). Hasta ahora, el vínculo entre ambos mercados se limitaba a esquemas de código compartido, donde una compañía comercializaba tramos operados por terceros, como ocurre con Japan Airlines (JAL), que vende conexiones hacia Buenos Aires mediante acuerdos con Iberia a través de Madrid y Ezeiza.

Operaciones propias habilitadas: El nuevo convenio elimina la restricción regulatoria y permite a líneas aéreas argentinas y japonesas explotar servicios regulares por cuenta propia, previa obtención de las autorizaciones operativas correspondientes.

Alcance territorial: Habilita vuelos hacia la totalidad de los aeropuertos de la Argentina sin limitaciones geográficas. Del lado nipón incluye todos los aeropuertos, con la excepción de Tokio-Haneda, por lo que eventuales conexiones con la capital japonesa apuntarían al Aeropuerto Internacional de Narita.

Sin fechas ni rutas confirmadas: La firma abre la posibilidad legal y comercial, pero ninguna empresa anunció itinerarios ni inicios de operación, ya que cada proyecto dependerá de la demanda, los costos y la ecuación de rentabilidad.

El obstáculo de la distancia y el antecedente asiático

Unir Ezeiza con Tokio-Narita implica recorrer cerca de 18.300 kilómetros en línea recta, una extensión superior a la autonomía de las aeronaves comerciales en servicio. Por ello, cualquier vuelo propio requerirá al menos una escala intermedia, por ejemplo, en América del Norte, Europa u Oceanía, lo que obliga a resolver derechos de tráfico, infraestructura aeroportuaria y captación de pasajeros en puntos intermedios.

El acuerdo entre Argentina y Japón habilita a las aerolíneas de ambos países a operar vuelos regulares propios, pero todavía no existen nuevas rutas anunciadas.

Como antecedente histórico en la región, Japan Airlines operó hasta 2010 un servicio entre Tokio-Narita y São Paulo-Guarulhos con escala en Nueva York, luego discontinuado. En paralelo, un ejemplo reciente de conectividad de largo alcance hacia Asia es el de China Eastern Airlines, que en diciembre de 2025 inauguró la ruta Buenos Aires–Shanghái con escala en Auckland (Nueva Zelanda) mediante aviones Boeing 777-300ER, con dos frecuencias semanales iniciales y un plan para pasar a cuatro desde el 5 de diciembre de 2026, ofreciendo enlaces posteriores hacia otras ciudades asiáticas.

Creciente interés de viajeros argentinos por Japón

La apertura regulatoria coincide con un mayor flujo de turistas desde la Argentina hacia territorio japonés. Según estadísticas de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), 22.122 argentinos viajaron al país asiático durante el primer semestre de 2026, lo que equivale al 65,4% de los 33.838 visitantes registrados en todo 2025 (máximo histórico hasta entonces).

En América Latina hispanohablante, la Argentina se ubica segunda en volumen de viajeros hacia ese destino, detrás de México, en un contexto de mayor promoción del destino entre agencias y operadores turísticos.