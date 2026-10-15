Récord histórico: el boom de los turistas argentinos que eligen viajar a Japón

Argentina ya se consolidó como el segundo mercado hispanohablante de Latinoamérica que más visita Japón y la demanda sigue creciendo. Lejos de ser un destino inalcanzable, el país asiático continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado local, ubicándose únicamente por detrás de México.

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En este contexto de expansión, la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO) tuvo una destacada participación en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires, donde desplegó una fuerte agenda orientada tanto a los viajeros como a los profesionales de la industria.

Cifras récord: el crecimiento del turismo argentino en Japón

La tendencia de los turistas nacionales hacia Japón vive su mejor momento. Durante el año 2025, el destino recibió a 33.838 visitantes procedentes de Argentina, marcando la cifra más alta registrada hasta ahora. Lejos de estancarse, el furor se mantiene en 2026: solo en el primer semestre (enero a junio) ya se contabilizaron 22.122 viajeros argentinos.

“El consumidor argentino está teniendo un creciente interés por Japón. Nuestra participación en la FIT nos permite aprovechar este momento para fortalecer el vínculo con la industria turística y acercar a más viajeros a la diversidad de experiencias que ofrece nuestro país, tanto para una primera visita como para quienes buscan regresar y descubrir nuevas regiones”, destacó Yohei Owatari, director de JNTO.

Durante las jornadas abiertas al público en La Rural, más de 10.000 personas visitaron el imponente stand de Japón. Inspirado en el concepto “Hakkensha” (Descubridor de Japón), el espacio invitaba a los asistentes a caminar bajo un techo de pétalos de sakura (flores de cerezo) hacia una representación del Monte Fuji.

Entre las principales atracciones, el público pudo experimentar de cerca la cultura asiática a través de la caligrafía personalizada y la prueba de vestimenta tradicional (yukata). Además, la feria contó con una conferencia especial de la periodista y escritora Cristina Pérez, quien compartió su experiencia de viaje y los detalles de su novela "Mujer Samurai".

La Sección Cultural de la Embajada de Japón en Argentina también estuvo presente brindando asesoramiento fundamental sobre actividades culturales, académicas y oportunidades de becas para los argentinos interesados en el país asiático.

Nuevas rutas y destinos emergentes

El crecimiento de la demanda impulsó a Japón a reforzar sus lazos con los operadores turísticos locales. Como cierre de la FIT, se realizó un seminario exclusivo en la residencia oficial del Embajador de Japón en Argentina, Yoshitaka Hoshino.

Ante decenas de agentes de viajes de Buenos Aires, Córdoba, Bariloche y la Patagonia, se presentaron herramientas clave para ampliar los itinerarios tradicionales y sumar destinos emergentes como Nagano y Okayama.

Por último, en materia de conectividad, se destacaron las opciones de vuelo desde Buenos Aires hacia Tokio (Narita) a través de aerolíneas como Ethiopian Airlines, facilitando el puente aéreo entre Sudamérica y uno de los destinos más fascinantes de Asia.