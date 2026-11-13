Japón, el destino turístico que crece entre los argentinos: cuáles son las palabras clave que tenés que aprender.

La inmigración japonesa en Argentina cumple 140 años y el vínculo entre ambos países suma un nuevo capítulo, los viajes a Japón marcaron récords entre los argentinos. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), en 2025 viajaron al país asiático 33.838 argentinos, un 70% más que en 2024 y la cifra más alta de la historia.

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Sin embargo, las ganas de viajar no siempre vienen acompañadas de preparación. Según el estudio de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, en Argentina las búsquedas de "vuelos a Japón" crecieron un 62% en el último año, mientras que las de "aprender japonés" no muestran una demanda constante. La buena noticia, según el informe, es que no hace falta dominar el idioma, unas pocas palabras clave alcanzan para reducir la ansiedad y disfrutar más del viaje.

Japón se convirtió en uno de los destinos favoritos de los argentinos.

La barrera del idioma, de hecho, atraviesa la historia que une a ambos países. Así lo muestra la exposición que el Museo de la Inmigración (MUNTREF) organizó por los 140 años de la inmigración japonesa, abierta al público desde el 4 de octubre al 13 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. A través de documentos, fotografías, videos y objetos, la muestra cuenta cómo, desde la llegada de Kinzo Makino en 1886, miles de japoneses arribaron a la Argentina sin conocer el español y lograron echar raíces en un país, una lengua y una cultura muy distantes de los suyos.

Hoy el recorrido se invierte, son los argentinos quienes viajan a Japón y se enfrentan a un idioma desconocido. Y esa distancia, que durante décadas hizo de Japón un destino lejano, ya no frena a los viajeros.

Por qué cada vez más argentinos eligen el país asiático

Los números de JNTO muestran un salto poco habitual para un destino de larga distancia. En 2024 viajaron a Japón 19.809 argentinos; en 2025 fueron 33.838, muy por encima del récord previo de 23.805 registrado en 2019. La tendencia sigue en 2026, solo entre enero y junio ya se contabilizaron 22.122 viajeros argentinos, y Argentina se ubica como el segundo mercado hispanohablante de América Latina para Japón, detrás de México.

Según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), en 2025 viajaron al país asiático 33.838 argentinos, un 70% más que en 2024 y la cifra más alta de la historia.

Varios factores explican el crecimiento. Por un lado, los precios dentro de Japón, que para muchos viajeros resultan competitivos frente a otros destinos de larga distancia. Por otro lado, la fuerte presencia de la estética japonesa en las redes sociales y la conexión cultural que generan el anime, la gastronomía y las particularidades de la vida urbana, desde el orden y la puntualidad de sus trenes hasta la seguridad de sus ciudades.

Palabras y frases esenciales si viajás a Japón: no es necesario hablar japonés con fluidez

Los turistas no necesitan hablar japonés con fluidez, sin embargo, para superar la barrera idiomática, es importante conocer determinadas palabras y frases imprescindibles para la cotidianeidad del viaje. Ashleigh Pipes, doctora en Lingüística Aplicada y profesora adjunta de la Universidad de Tennessee explicó: “Es muy habitual sentir mucha ansiedad y cierta intimidación ante el japonés, en parte porque visualmente resulta abrumador si no lo conocés. Puede dar la impresión de que la lengua hablada es tan complicada como la escrita, pero yo he comprobado que el japonés hablado es en realidad mucho más fácil que bastantes otros idiomas que he estudiado”.

Los especialistas de Preply destacan que aprender unas pocas frases sencillas puede marcar la diferencia entre un viaje turístico básico y una experiencia cultural profunda y auténtica. Saber decir “onegaishimasu” (por favor), “kon’nichiwa” (hola) y “sayōnara” (adiós) es una parte esencial de mostrar respeto, ayuda a los viajeros a conectar con la gente local y abre la puerta a un viaje con mucho más significado. De hecho, el 83% de los japoneses afirmó que escuchar un “arigatou” (gracias) de un turista les alegra el día.

En ese marco, hacer el esfuerzo de decir “arigatou” en un restaurante, o “kon’nichiwa” al entrar en un negocio, puede dar pie a una conversación genuina y rendir homenaje tanto al idioma japonés como a su gente. Otras de las palabras que pueden marcar la diferencia son “futsū-densha” (tren local) o “kyūkō” (tren exprés), las cuales ayudan, por ejemplo, a no pasarse de estación.

Lo mismo ocurre con la comida, saber qué significan “bīgan” (vegano), “bejitarian” (vegetariano) y “haraāru” (halal) simplifica a la hora de satisfacer las necesidades alimentarias y permiten ahorrar un tiempo que puede dedicarse a explorar el lugar. En ese sentido, es importante tener en cuenta que muchas zonas rurales y pequeños restaurantes de Japón funcionan con “genkin nomi” (solo efectivo).

Por último, los responsables del estudio remarcaron que Japón da un enorme valor a las normas de convivencia y la armonía social, por lo cual es esencial saber reconocer un cartel que indica una “kuwaiettozōn” (zona de silencio) y respetar la regla.

Las 5 frases fundamentales para viajar a Japón

Según las conclusiones de “El movimiento Japón”, las frases esenciales que todo viajero debería conocer antes de aterrizar en ese país son:

1. Arigatō gozaimasu: Muchas gracias.



2. Sumimasen: Disculpe / lo siento.



3. Onegai shimasu: Por favor. Se usa cuando necesitás ayuda o querés pedir algo.



4. Daijōbu desu: está bien / estoy bien / no pasa nada.



5. Doko desuka?: ¿Dónde está?.