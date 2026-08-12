Riesgo por el volcán Etna: cerraron un aeropuerto y las cenizas llegaron a Malta

La erupción del volcán Etna provocó nuevas complicaciones en el tránsito aéreo de Sicilia y obligó a cerrar aeropuerto de Catania, que suspendió este miércoles todos los vuelos de llegada y salida hasta las 18. Fue consecuencia de la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo de la zona, que además ya cruzó el Mediterráneo y alcanzó las costas de Malta y Libia.

Según los datos del sistema de seguimiento del aeropuerto, alrededor de 55 vuelos de salida fueron cancelados durante la jornada. La cifra se suma a las aproximadamente 388 operaciones de salida anuladas desde el comienzo de la erupción, hace seis días, mientras decenas de vuelos tuvieron que ser reprogramados o desviados.

Las principales alternativas fueron los aeropuertos de Palermo, Trapani y Comiso, que recibieron parte del tráfico de Catania afectado por la actividad del volcán. En Comiso, además, las operaciones permanecieron suspendidas durante varias horas durante la mañana por la presencia de ceniza, aunque el aeropuerto volvió a funcionar a partir de las 10.

La erupción del Etna afecta los vuelos en Sicilia

El Etna, considerado el volcán más activo de Europa, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de Malta, un país insular en el medio del mar Mediterráneo. Su actividad no solo complicó las operaciones aéreas dentro de Sicilia, sino que también tuvo consecuencias sobre vuelos que llegaban o partían desde el territorio maltés. Incluso obligó a algunos aviones que operaban en Malta a modificar sus trayectorias. La situación se mantiene bajo seguimiento debido a que la nube volcánica continúa desplazándose desde Sicilia hacia el sur y el suroeste.

El Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Toulouse detectó el avance de la nube y señaló que, sin embargo, la mayor concentración de cenizas permanece sobre Sicilia. Igualmente se sabe que algunas cantidades menores de la nebulosa ya fueron observadas hasta el norte de Libia.

La ceniza volcánica representa un riesgo importante para la aviación porque puede afectar los motores y otros componentes de las aeronaves. Por ese motivo, las autoridades aeronáuticas establecen restricciones o modificaciones de rutas cuando las concentraciones alcanzan sectores utilizados por los vuelos.

Cientos de vuelos afectados por el Etna

El episodio se produce después de varios días de actividad volcánica y de interrupciones en el transporte aéreo. Desde el inicio de la erupción, las cancelaciones y desvíos afectaron a miles de pasajeros que tenían previsto viajar hacia o desde el este de Sicilia.

El aeropuerto de Catania es uno de los principales puntos de entrada a la isla y concentra una importante cantidad de vuelos durante el verano europeo. Por eso, cada restricción vinculada con las cenizas del Etna genera un efecto inmediato sobre la programación de las aerolíneas y obliga a trasladar operaciones hacia otros aeropuertos.