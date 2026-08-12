La ceniza del Etna prolonga el cierre del aeropuerto de Catania y complica el turismo en Sicilia

Pasajeros varados esperan en la terminal tras el cierre del aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania debido a una nube de ceniza procedente de la erupción del Etna en Sicilia, en Catania, Italia

Los vuelos en el aeropuerto de Catania, en Sicilia, se suspendieron de nuevo el miércoles, después de que las nuevas emisiones ‌de ceniza del Etna obligaron ‌a las autoridades a ampliar las restricciones del espacio aéreo, lo que ha afectado a los desplazamientos en plena temporada alta de vacaciones de verano.

La empresa gestora del aeropuerto, SAC, indicó que las llegadas y salidas permanecerían suspendidas hasta las 1600 GMT, después de que las autoridades aeronáuticas cerraran el sector afectado del espacio aéreo en torno ​al este de ⁠Sicilia.

"Se recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus ‌vuelos con sus compañías aéreas. En las próximas horas ⁠se facilitará más información", indicó SAC en ⁠un comunicado.

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El impacto de la erupción más reciente se dejó sentir más allá de Sicilia, ya que durante la noche se registraron cancelaciones de ⁠vuelos y retrasos significativos en la vecina Malta, a medida ​que las cenizas volcánicas se desplazaban hacia el ‌sur a través del Mediterráneo.

Las condiciones ‌parecían mejorar el miércoles, aunque el Aeropuerto Internacional de Malta ⁠seguía advirtiendo a los pasajeros de posibles alteraciones.

El Etna, el volcán más alto y activo de Europa, perturba con frecuencia las operaciones del aeropuerto de Catania, que es la principal puerta de entrada de ​Sicilia y ‌el quinto aeropuerto más transitado de Italia en cuanto a tráfico de pasajeros.

Las perturbaciones en el tráfico aéreo han afectado al este de Sicilia desde la semana pasada, cuando la reanudación de la actividad volcánica y los cambios en la ⁠dirección de los vientos comenzaron a llevar la ceniza por toda la región.

Las prolongadas restricciones en Catania han ejercido una presión adicional sobre los demás aeropuertos de Sicilia durante uno de los períodos de mayor actividad de la temporada turística.

El alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, dijo que el aeropuerto de la ciudad había acogido en los últimos días 190 vuelos que, ‌en un principio, tenían previsto llegar a Catania o salir de allí.

Algunos pasajeros desviados a Palermo se quejaron de la falta de asistencia para el transporte posterior, ya que la demanda de autobuses y taxis se disparó tras su llegada. El tráfico adicional también ha provocado retrasos en ‌el aeropuerto de Palermo, según informaron los operadores.

El aeropuerto de Comiso, una instalación más pequeña al sur de Catania que también se ha utilizado en los ‌últimos días para ⁠absorber el tráfico, ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento tras suspender los vuelos el martes por la ​noche debido a las cenizas del Etna, según informó el miércoles la agencia de noticias italiana ANSA.

Con información de Reuters