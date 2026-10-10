Vivir gratis en iglús de cristal bajo auroras boreales: buscan voluntarios en Suecia

Un complejo turístico llamado SKOG Aurora Igloos, ubicado en Kalix, al norte de Suecia, en la región de Laponia, abrió una convocatoria para sumar voluntarios durante la temporada invernal. A cambio de colaborar en las tareas operativas del resort, como atención al cliente, mantenimiento, asistencia en actividades de nieve y cuidado del predio, la empresa ofrece alojamiento y cubre las comidas del día.

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Pero no se trata de cualquier alojamiento, sino que los voluntarios tienen la oportunidad de dormir en los iglús de cristal del complejo según la disponibilidad del hospedaje. Se trata de toda una ganga, dado que los iglús se alquilan por más de 170 euros por noche. Además, al ubicarse en pleno Círculo Polar Ártico y en una zona con nula contaminación lumínica, se puede vivir la experiencia de ver auroras boreales directamente desde la cama durante casi todas las noches despejadas del invierno.

SKOG Aurora igloos busca voluntarios para su resort de iglús de cristal.

Ahora bien, en lo que respecta a la estadía, suelen ir de 7 semanas a 2 meses durante los meses de más nieve. Si bien es un plan que puede parecer maravilloso a simple vista, no es para cualquiera, dado que el invierno en la Laponia sueca implica temperaturas bajo cero bastante severas y muy pocas horas de luz solar directa durante el día.

En cuanto al trabajo, desde SKOG piden como compromiso trabajar aproximadamente 25 horas semanales. En este sentido, las tareas principales abarcan la recepción y check-in de huéspedes, la asistencia en actividades del predio, la limpieza de áreas comunes y la preparación diaria de los iglús. Es por eso que desde la empresa valoran personas con actitud proactiva, flexibilidad para adaptarse a climas de frío extremo con pocas horas de luz, y disposición para convivir y trabajar en equipo en un entorno natural y remoto.

A cambio, además del alojamiento, la posibilidad de dormir en los iglús y las comidas cubiertas, los voluntarios tienen acceso a lavandería y tiempo libre suficiente para recorrer los paisajes nevados de la Laponia sueca y presenciar el espectáculo de las auroras boreales.

Cómo postularse al voluntariado

Para postularse al voluntariado y vivir la experiencia de dormir en iglús de cristal bajo auroras boreales, el primer paso es contar con una cuenta activa en Worldpackers y buscar la oferta específica publicada por SKOG Aurora Igloos en Kalix. Luego, basta con completar un perfil detallando experiencias previas en atención al cliente, hotelería o mantenimiento, seleccionar el rango de fechas disponible (suele requerirse un mínimo de entre 4 semanas y 2 meses de estancia) y enviar una solicitud con una carta de motivación dirigida a los anfitriones del lugar.