Buscan voluntarios en España para vivir en un pueblo pintoresco a cambio de 4 horas de trabajo

Los propietarios de una finca de 5 hectáreas en Villanueva de la Vera, España, buscan personas que colaboren en la restauración del terreno y mantenimiento de su casona. Villanueva de la Vera es un municipio de la provincia de Cáceres reconocido por su arquitectura tradicional, sus gargantas de agua natural y patrimonio histórico. La propuesta consiste en un intercambio de 4 horas de trabajo diarias por alojamiento y comida.

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Se trata de una pareja que busca colaboradores dispuestos a realizar trabajos manuales en el exterior, orientados al mantenimiento integral de la propiedad. Entre las tareas principales se encuentran el paisajismo, el desbroce y la apertura de senderos, la jardinería general, el cuidado de las estructuras existentes y la fabricación o ensamblaje de muebles sencillos.

Una pareja en Villanueva de la Vera, España, busca voluntarios.

En total son 4 horas diarias de trabajo, con un 2 días libres por semana para recorrer la comarca. La propuesta incluye hospedaje en tiendas de campaña acondicionadas dentro del terreno, desayuno y almuerzo diarios, y libre acceso a la cocina para preparar las cenas. Asimismo, los propietarios permiten usar la lavandería y prestan sus bicicletas para desplazarse por el pueblo y sus alrededores.

El voluntariado se encuentra publicado en la plataforma global de viajes e intercambio de trabajo Worldpackers. Para encontrarlo se puede filtrar el buscador seleccionando España y filtrando por la provincia de Cáceres o por la zona de La Vera. Una vez localizado el anuncio, hay que aplicar desde el mismo sitio web.

Cómo es Villanueva de la Vera y dónde queda

Villanueva de la Vera es un municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura, enclavado en la ladera sur de la Sierra de Gredos y perteneciente a la Comarca de La Vera. Su casco antiguo conserva viviendas con balconadas voladas, soportales y entramados de madera sobre muros de piedra y adobe, mientras que sus calles adoquinadas alojan senderos que conducen el agua de las cumbres hacia las huertas del pueblo.

Además de su belleza pintoresca, la localidad es conocida por el festival de El Pero Palo, fiesta tradicional celebrada durante el Carnaval y que fue declarada de Interés Turístico Regional. Durante esos días, quienes se acercan al pueblo disfrutan de probar el Pimentón de la Vera, quesos artesanales y platos caseros con sabor regional.