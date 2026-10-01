Quedó desierto, lo ocuparon en 1989 y hoy funciona con sus propias leyes: la increíble historia de un pueblo sustentable

La llegada de los nuevos vecinos exigió reparar casas y montar servicios básicos. El suministro de agua procede de arroyos de montaña y la electricidad se apoya mayoritariamente en placas solares, con generadores de gasolina como respaldo.

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La comunidad administra asambleariamente espacios comunes y unas 300 hectáreas de monte, manteniendo al mismo tiempo economías familiares independientes.

Casi cuatro décadas después del replanteo iniciado en 1989, Matavenero conserva un esquema singular que combina propiedad privada, recursos comunes, normas para visitantes y decisiones colectivas.

Cómo funciona la comunidad que quedó abandonada en los años '60

El modelo de la ecoaldea no implica colectivismo absoluto: existen bienes compartidos y propiedades privadas. Funcionan grupos de trabajo para agua, caminos, sistema eléctrico, escuela y albergue.

La participación en asambleas y trabajos comunitarios es voluntaria según la propia descripción del proyecto. Además, el acceso de vehículos privados está restringido dentro del asentamiento.

Su modelo se distingue de otras repoblaciones orientadas al turismo y sigue siendo un experimento comunitario vivo con límites claros entre lo compartido y lo individual.

Visitas y acceso

Las visitas son posibles sin reserva si hay plazas: hay un albergue y una zona de acampada que funcionan por donaciones y la estancia máxima es de 15 días.

No hay tienda ni comedor fijo; los visitantes deben traer su propio alimento y respetar normas como no hacer fuego ni acampar fuera del área habilitada.

Cabe señalar que el acceso no es sencillo: con auto, se llega tras una pista de tierra de unos 7 kilómetros desde Foncebadón; mientras que a pie hay una ruta de cerca de 6 kilómetros desde San Facundo. No hay cobertura telefónica.

En enero de 2026, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) confirmó 14.500 euros de presupuesto para la Junta Vecinal; en verano se celebró un encuentro juvenil.

La incorporación de nuevos vecinos

La incorporación de nuevos vecinos suele realizarse mediante voluntariado, señala la Red Ibérica de Ecoaldeas mientras que una crónica de 2021 mencionaba la figura de un padrino o madrina los primeros 10 días y una prueba de cuatro estaciones antes de edificar.

La comunidad mantiene una escuela gestionada por familias con apoyo de la caja común y pedagogías libres. De esta manera, el pueblo que había quedado desierto en los años 60 logró reconstruirse lentamente, con reglas propias y un modelo de convivencia que combina lo individual y lo colectivo.

Hoy, Matavenero y Poibueno siguen siendo un caso único de repoblación sustentable, con energías renovables, asambleas vecinales y normas claras para quienes quieren visitarlo o sumarse al proyecto.