Vivía en una de las islas más aisladas del planeta y ocultó su identidad durante 100 años: así es la nueva especie de pingüino

Una nueva especie de pingüino fue descubierta por primera vez en 100 años. Los investigadores encontraron evidencia de que el pingüino gentoo en realidad consiste en cuatro especies diferentes y una de ellas era previamente desconocida para la ciencia, según un informe publicado en Communications Biology, que contó con expertos en pingüinos liderados por biólogos chilenos y de la Universidad de California, Berkeley.

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La nueva especie, denominada Pygoscelis kerguelensis, vive en las remotas islas Kerguelen -ubicadas en el océano Índico, a unas 1.200 millas al norte de la Antártida-. Es la primera vez que los científicos descubren una especie en más de 100 años, siendo la última el pingüino saltarrocas del norte en 1921, informó BBC Wildlife.

Si bien el Pygoscelis kerguelensis, también conocido como pingüino gentoo del sureste, puede parecer idéntico a otros pingüinos gentoo, las diferencias radican en su genética.

Las cuatro especies de pingüino gentoo

Existen cuatro linajes evolutivos del pingüino gentoo —norteño, sureño, sureste y oriental—. Los pingüinos norteños (Pygoscelis papua) viven en las Islas Malvinas y las islas Martillo, mientras que los pingüinos orientales (Pygoscelis taeniata) residen en las islas Crozet, Marion y Macquarie, detalló BBC Wildlife.

El gentoo sureño tiene una mayor cantidad de genes relacionados con la "generación de calor, el almacenamiento de grasa y lípidos y la percepción de la luz" debido a su hábitat frío, añade en su comunicado la UC Berkeley. Mientras que el estudio encontró que el gentoo oriental tiene más genes relacionados con una "mejor capacidad de buceo" y un "metabolismo de carbohidratos energéticamente eficiente".

Las amenazas por el cambio climático

En este marco, los investigadores señalaron que las proyecciones futuras indican que los pingüinos del sureste, norteños y orientales experimentarán "graves pérdidas de hábitat", mientras que el sureño "podría expandir su rango".

Los sureños son la única especie de las cuatro que vive en la Antártida. "En la Antártida, por supuesto, otras especies, no el gentoo, están amenazadas por el cambio climático. Pero el gentoo es el que más preocupa en la región subantártica", dijo Juliana Vianna, una de las autoras principales del estudio y profesora de la Universidad Nacional Andrés Bello en Santiago de Chile, en el texto.

Vianna señaló que se espera que los pingüinos no antárticos experimenten pérdida de hábitat debido al cambio climático y al calentamiento de los océanos, junto con la destrucción de su entorno. Dijo que es "muy importante" que los expertos en conservación de todo el mundo tomen medidas para salvar a las tres especies de gentoo amenazadas.