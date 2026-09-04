Visita del papa León XIV a la Argentina: qué se sabe de la misa central en CABA

El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre para una visita de cuatro días que tendrá a la Ciudad de Buenos Aires como uno de sus principales escenarios. El viaje, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, todavía no tiene su cronograma definitivo, pero ya comenzaron a delinearse las actividades que encabezará el Pontífice en territorio porteño.

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Uno de los momentos centrales será una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La locación fue propuesta por la Iglesia argentina y también aparece como escenario posible para un encuentro de León XIV con jóvenes. Sin embargo, el dato todavía no es definitivo: la Santa Sede tiene previsto comunicar el programa oficial a mediados de septiembre.

Misa del papa León XIV en CABA: dónde sería y qué se sabe

La misa central de la visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires se proyecta al pie del Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. La propuesta fue anticipada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien explicó que el mismo espacio podría utilizarse también para el encuentro del Pontífice con jóvenes.

La elección del lugar tiene además un componente organizativo. La intención es montar un único escenario y adaptarlo para las dos actividades, una decisión que García Cuerva vinculó con un criterio de austeridad. De esta manera, se busca evitar el despliegue de estructuras diferentes para cada convocatoria.

Por ahora, la alternativa de utilizar un estadio habría quedado desplazada. La organización busca un espacio abierto y sin un límite estricto de aforo, con la intención de permitir la participación de todas las personas que quieran acercarse a la celebración.

La agenda del Papa en la Ciudad de Buenos Aires

La misa no será la única actividad de León XIV en CABA. El cronograma preliminar contempla también un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Otro de los puntos previstos es una visita pastoral a la cárcel de Devoto. García Cuerva explicó que el contacto con personas privadas de la libertad es un tema que el papa Francisco solía conversar con quien luego se convertiría en León XIV. El actual Pontífice ya visitó establecimientos penitenciarios durante sus viajes anteriores.

Papa León XIV.

La agenda porteña se enmarca en una visita que también tendrá actividades fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido preliminar incluye el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en la Basílica de Luján y una posible celebración multitudinaria en Córdoba.

Cuándo se conocerá el cronograma definitivo

Si bien la visita ya está siendo organizada por autoridades eclesiásticas, nacionales y locales, todavía hay varios detalles por definir. Una segunda misión de avanzada del Vaticano trabaja junto con la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y los gobiernos de las jurisdicciones involucradas en cuestiones logísticas y de seguridad.

La confirmación formal de las locaciones, el orden de las actividades y los horarios llegará cuando la Santa Sede anuncie el programa oficial a mediados de septiembre.

En paralelo, representantes de la Guardia Suiza y de la gendarmería italiana ya participan de los preparativos junto con las autoridades argentinas. La magnitud de las convocatorias previstas explica que la seguridad, los traslados y la organización del público sean algunos de los principales puntos de trabajo antes de la llegada de León XIV.