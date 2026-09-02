Cuándo y dónde será la misa central de la visita del papa León XIV a la Argentina en 2026 (Foto: RTVE)

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre de este año y, en medio de la expectativa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que la misa principal se realizará en el barrio porteño de Palermo.

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A dónde y cuándo será la misa central del Papa León XIV

Se espera que la misa multitudinaria se realice el 9 de noviembre por la mañana. El arzobispo de Buenos Aires confirmó, en diálogo con Radio Mitre, que la misa se realizará en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, un espacio abierto que también será sede del encuentro con los jóvenes al día siguiente.

El Monumento a los Españoles se encuentra en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y avenida Sarmiento, en pleno barrio de Palermo. Los que quieran participar de la misa solo deberán acercarse a escuchar al sumo pontífice.

Por qué se eligió el Monumento a los Españoles

La decisión de descartar estadios cerrados responde a un criterio de masividad. Según explicó el arzobispo porteño, la experiencia de visitas papales anteriores en otros países, como en España, demostró que los recintos deportivos, con capacidad para entre 60 mil y 70 mil espectadores, resultan insuficientes frente a la amplia convocatoria que suelen generar este tipo de celebraciones.

La misa central se realizará en el Monumento a los Españoles de Palermo

En ese sentido, mencionó el caso de Madrid, donde un encuentro similar reunió a cerca de 600 mil jóvenes en un predio sin límite de aforo. “¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?”, apuntó.

Además la decisión se vincula a la idea de austeridad que impulsa el líder católico. Al reutilizar la misma infraestructura, se evitaría montar una segunda estructura completa con pantallas, sonido y escenografía, lo que también impacta en los costos, que estarán a cargo del Gobierno nacional y del gobierno porteño. Según trascendió, los escenarios estarían orientados hacia la calle Olleros, aunque el arzobispo aclaró que todavía restan definiciones técnicas finales.

Qué otras actividades tiene previstas el Papa León XIV en Buenos Aires

El papa León XIV permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades distribuidas entre Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda porteña contempla, además de la misa central, una visita a la cárcel de Devoto, un gesto vinculado al compromiso del pontífice con la pastoral carcelaria, que ya lo llevó a recorrer centros penitenciarios en Barcelona y en Guinea Ecuatorial.

También está prevista una parada en el Cotolengo de Claypole, un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Sin embargo, según reconoció el propio arzobispo, el programa aún puede sufrir modificaciones, ya que la palabra final sobre el itinerario corresponde a la Santa Sede.