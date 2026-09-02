La delegación del Vaticano visitó el Cottolengo Don Orione, uno de los posibles destinos de León XIV

La delegación enviada por el Vaticano para avanzar con la organización de la visita de León XIV a la Argentina recorrió este miércoles el Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires. El complejo es uno de los espacios que la Iglesia evalúa para incluir en la agenda del Papa, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La visita forma parte del relevamiento que los representantes de la Santa Sede realizan sobre los distintos lugares que podrían formar parte del itinerario del pontífice durante su primera visita al país desde que asumió como Papa.

Tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, la delegación llegó a Claypole y luego tiene previsto trasladarse a Luján, donde se encuentra la basílica que será escenario de una de las principales actividades de León XIV durante su estadía.

El Cottolengo, uno de los lugares que evalúa el Vaticano

El Cottolengo Don Orione aparece como una de las alternativas para una de las actividades de la agenda papal vinculadas con personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un predio de unas 49 manzanas destinado al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. De acuerdo con lo señalado desde la Iglesia, la posibilidad de que León XIV visite el Cottolengo es considerada con especial atención, aunque por el momento no existe una confirmación definitiva sobre la agenda.

El recorrido realizado por los enviados del Vaticano tiene justamente ese carácter: conocer los espacios, analizar su funcionamiento y evaluar las condiciones para una eventual actividad del Papa. Desde la Conferencia Episcopal Argentina habían aclarado que estas visitas son todavía exploratorias. Las conclusiones de los relevamientos serán posteriormente elevadas a la Secretaría de Estado del Vaticano, que tendrá la decisión final sobre el itinerario.

León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en un viaje que también contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Uno de los puntos centrales del recorrido será la Basílica de Luján, donde el Papa celebrará una de las tres grandes misas previstas durante su paso por el país. Las otras dos tendrán lugar en Buenos Aires y Córdoba.