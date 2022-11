La rescataron de un matadero en Navidad, se convirtió en tiktoker y se postula como “la mascota del Mundial”: Vilma, la cabra que rompe las redes

Los videos de Vilma se volvieron virales. La dueña de la cabra busca que la Selección de Lionel Messi la reconozca como mascota oficial. La historia del animal que pasó del matadero a trascender las fronteras y ser parte de los celulares de millones de personas.

Una familia oriunda de Neuquén optó por domesticar un animal de granja. En vez de un perro o un gato como mascota, eligieron una especie fuera de lo cotidiano: una cabra a la que nombraron Vilma, que rescataron de un campo donde la gente compraba ovinos y caprinos para el 24 de diciembre. En los últimos meses, Camila, su dueña y mejor amiga, se abrió una cuenta de TikTok e Instagram para documentar su día a día. No se quedó en eso, porque comenzó una campaña con el objetivo de que sea la mascota del Mundial Qatar 2022. Camila espera tener algún día una foto de Vilma con Lionel Messi.

Su rescate fue a fines de 2020. Al llegar al lugar, los empleados del matadero preguntaron a la familia: “¿La carneamos?”. “La llevamos así”, respondieron firmes. Ese día, en vez de terminar como plato principal de la mesa navideña, pasó las fiestas viva, rodeada de mucho afecto de sus salvadores.

El dicho "está más loca que una cabra" podría aplicar para Vilma. En sus videos, se puede ver cómo un día rompe a patadas una puerta y, otro, se sube arriba de la mesa solamente para divertirse. El animal genera tantos dolores de cabeza como momentos especiales para sus dueños y espectadores de las redes sociales. Quienes la siguen, se la pasan escribiendo comentarios donde cuentan cuánto se encariñaron con ella. La gente se ríe, se preocupa y también llora. "Hay mucha repercusión, el tema de los animales es sano y a la gente le genera bienestar", señaló Camila en diálogo con El Destape y reveló que ha llegado a tener 40 millones de reproducciones en TikTok.

Ella cuenta que el amor que recibe es tan grande que todavía no lo logra procesar. "Me empezaron a llegar mensajes de gente que tenía depresión o algún tipo de trastorno, y me decían 'esto me mejora' o 'cuando estoy realmente mal pero no sé qué hacer, miro el contenido de Vilma para distraerme'. Los niños no videntes piden escuchar los videos. Ahí me di cuenta del impacto que genera", relató Camila.

Cuando a la joven se le murió meses atrás su perrita Canela, que tenía un rol importante en los videos de Vilma, tuvo otra muestra del alcance de sus contenidos y recibió el acompañamiento de sus seguidores. "Muchos me dijeron que lloraron. Están todos re encariñados y sentí que la querían como si fuera suya. Y lo mismo sucede con los otros", subrayó.

Camila aseguró que Vilma genera una sensación de familiaridad única entre la gente que la sigue, argentinos y extranjeros por igual. "Pero Vilma es Argentina", enfatizó al hacer hincapié en que ella considera a la cabra como una representante del país en las redes. Y ahora sueña que su cabra también tenga un rol importante en el próximo mundial.

Messi, los Premios GOAT -Greatest Off All Times, es decir, el mejor de todos los tiempos-, y la palabra 'goat', que en inglés significa cabra, fueron los condimentos de los que se valió para iniciar una campaña en redes y postularla como la mascota del Mundial Qatar 2022. "Sería lo más de lo más. Estaría bueno que pase. Qué lindo sería que represente a Argentina... más que nada por todo lo que genera el contenido. Se lo merece", resaltó.

El clamor de la gente por Vilma llegó a niveles que Camila todavía no puede procesar. El sueño de poder llegar a ojos y oídos de la delegación dirigida por Lionel Scaloni está intacto. Sin embargo, destacó que quiere priorizar por el momento los posteos diarios de su mascota en las redes. Cada tanto, en alguna imagen o video, estará presente la vestimenta albiceleste. Por lo menos, hasta el 18 de diciembre, día en que se jugará la final del Mundial.

El día a día de Vilma

Para Camila, Vilma es "sinónimo de tranquilidad" y es precisamente eso lo que intenta transmitir también a sus seguidores en las redes. "En mi caso, si busco relajarme, me voy con ella. La miro cuando come, tomo mates mientras está ella a mi lado. La gente se sorprende del trato que le doy", remarcó.

No fue fácil la adaptación de Vilma al hogar. Al principio, lloraba y eso obligó a sus nuevos dueños a tener que comunicarse con los que iban a ser los verdugos del animal. Las personas que en su día a día matan cabras y chivos para que se conviertan en comida los terminaron ayudando a superar el mal momento de Vilma.

Según contaron, “la veían triste”, así que pidieron consejos para poder revertir la situación. "Llévense otro chivo", respondieron de manera inesperada quienes hubiesen sido los verdugos del animal si no fuera por ellos. La familia decidió quedarse solo con la cabra y Vilma no consiguió pareja, pero establecieron un plan con el objetivo de alegrarla: propusieron que cada integrante se turne para estar con ella y, de esa manera, se adaptó a la calidez humana.

Para las comidas es sencilla porque "se come todo", pero sufre mucho la exposición al frío. Los primeros días, la cabra tuvo neumonía y eso les demandó mucha presencia. Por suerte, solo fue un susto y se recuperó rápidamente. "Al estar acá, se hizo más sensible biológicamente a ciertas cosas", explicó Camila.

La joven no solo tiene a la cabra como mascota. Cúrcuma y Lord Vaca son dos perros que se convirtieron en sus mejores amigos. Y a Vilma le encanta molestar a los canes. En su primer video, la cabra estaba arriba de una mesa de la casa, se bajó y le cerró la puerta en la cara a Lord Vaca, que se quedó afuera: ese gracioso episodio fue el que la convirtió en una estrella de las redes. "Al día siguiente, me desperté y mi hermana me dijo que se hizo viral. Así comenzó todo", recordó Camila.

El proyecto de Camila, la dueña de Vilma

Camila tiene 29 años y está cerca de terminar la licenciatura en Psicología. Para ella, la incorporación de Vilma a la familia fue muy importante porque su mascota le dio la idea para su tesis final. "Busco demostrar los beneficios conmocionales que causa un animal en un adulto mayor", explicó sobre el trabajo que encaró.

Por fuera de la teoría, la joven describió el efecto de los animales en las personas, tanto en lo psicológico como en lo físico: "Son seres sintientes que generan beneficios, eso está claro. Generan paz, tranquilidad, amor, liberación de oxitocina -la hormona encargada de generar estímulos de placer-. Es impresionante cómo pueden ayudar. Son los seres más especiales y brindan mucho amor y contención", destacó.

Como suele suceder frente a la exposición en redes sociales, Camila recibió mensajes intimidantes con críticas por el poco espacio que tiene la cabra en su patio. Con previo aval de dos veterinarios, demostró que esto no es así. "Lo que la gente no sabe es que es un espacio grande el que tiene Vilma, a diferencia de los campos que están en un corral de 2x2. Según sus dos especialistas, este lugar es un paraíso. La he llevado a campos y quiere volver. No quiere distanciarse de mí, es muy feliz", manifestó Camila.