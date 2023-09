El juez que explicó a una víctima por qué tuvo que liberar a un abusador: "Yo le pido perdón"

Un video de Santiago Banegas se volvió viral por la forma en que el magistrado le habló a la víctima. “Lo que ocurre en muchos casos es que se cree que se falla con falta de perspectiva de género, cuando en realidad lo que sucede es que no se investiga", subrayó.

El terreno judicial suele ser un lugar cargado de conceptos y tecnicismos difíciles de comprender para la sociedad. Desde los funcionarios judiciales, hasta las leyes que nos rigen, están al servicio de un pueblo que pocas veces comprende de forma acabada el lenguaje judicial. En épocas donde las mujeres sufren violencia de género a diario, recibir respuestas llanas, por parte del sistema judicial, es una forma de acercar el derecho a la ciudadanía. Al menos eso cree Santiago Banegas, el juez penal de Reconquista que durante los últimos meses fue viral en las redes sociales por un video donde se lo ve explicando a una mujer el motivo por el cual debía absolver a su abusador.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El video en cuestión es el fragmento de una audiencia por revisión de una medida cautelar en la que el magistrado le explicó a la víctima que debía dejar en libertad al imputado, porque estuvo diez meses con prisión preventiva sin que avancen las investigaciones por parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

“Yo le pido perdón, en nombre del poder judicial de la provincia de Santa Fe, por esta deficiente forma de actuar, pero yo no puedo resolver para resguardarme a mí”, sostuvo Banegas en el video.

Por lo general , las explicaciones judiciales requieren de un interventor, porque los tecnicismos que median en los fallos no son fáciles de comprender. Sin embargo, Banegas busca justamente romper con eso desde su lugar al frente del tribunal.

“Siempre que resuelvo divido mi resolución en dos partes. Por un lado la resolución propiamente dicha, donde leo los fundamentos técnicos jurídicos. Por otro lado, le explico a la víctima, o al imputado, por qué resuelvo de esa forma, porque entiendo que no son personas que vengan del derecho y muchas veces no se entiende”, explicó a El Destape.

El video llamó la atención particularmente por la lectura que hizo el magistrado sobre el rol que tienen los magistrados después de dictar resoluciones. En ese sentido, apuntó contra el Ministerio Público de la Acusación, encargado de las investigaciones, y sostuvo que, en reiterados casos, demostraron un “accionar deficiente”.

Durante el video, el juez explicó que durante diez meses, en los que el imputado estuvo detenido, el Ministerio no avanzó con la investigación para que la causa termine en juicio. “No puedo tener guardada a una persona, por nada. Me lo prohíbe la Constitución”, le explicó a la mujer.

El video refleja además un contexto crítico en materia de violencia machista en el país. Según los últimos datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”, durante el 2023, en Argentina, hubo 175 femicidios y 234 intentos de femicidios directos y vinculados.

Con números que alarman, para el experto en derecho es importante no solamente resolver la violencia hacia las mujeres, sino también crear un sistema de contención que resguarde los derechos y la vida de las mujeres.

“Lo que ocurre en muchos casos es que se cree que se falla con falta de perspectiva de género, cuando en realidad lo que sucede es que no se investiga, como sucedió en este caso: yo tenía que dejar en libertar a un hombre que estaba acusado de un delito sexual y no tenía avances en la investigación que a mi me permitan privarlo de su libertad”, sostuvo.

Con relación a la labor de los funcionarios judiciales, Banegas expresó: “Una de las principales funciones que tiene un sistema acusatorio es la posibilidad de acercar la justicia a la gente. Es una obligación que tenemos los jueces de explicarle a las personas por qué se resuelve de uno u otro sentido”.

Por otro lado, advirtió que fue un error referirse en los términos que expresó en el video, con relación a todos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, ya que hay muchas personas que “trabajan como corresponde”. Sin embargo, insistió “como jueces tenemos que exigirle a los fiscales que trabajen bien, así como la sociedad nos tiene que exigir que trabajemos bien todos los integrantes del sistema penal, porque les estamos brindando un servicio fundamental”.

El Destape intentó comunicarse con la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, decidió no realizar declaraciones sobre el video, pero emitió un comunicado donde expresaron su rechazo a las consideraciones del Juez Banegas sobre el desempeño en investigaciones de los fiscales.

En esa misma línea, resaltaron que las manifestaciones del juez generan “confusión” en las víctimas y “menoscaban” la credibilidad del poder judicial.

Cómo continúa la causa

La resolución del Juez Santiago Banegas fue apelada el tercer día, por el Ministerio Público de la Acusación. La causa seguirá en juicio y ya está fijada la fecha de la realización de la audiencia preliminar.

“Para que se queden todos tranquilos, la causa no terminó en el video, yo solo dejé en libertad a esa persona porque estuvo presa mucho tiempo, sin que la investigación avance y la prisión preventiva no es hacer justicia”, concluyó.