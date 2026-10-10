La villa turística que combina casonas históricas, sabores criollos y un río cristalino

Ubicado a 87 kilómetros de Córdoba, con un río cristalino y mucha naturaleza, Villa del Totoral se alza como uno de los destinos ideales para una escapada que combina historia, arquitectura antigua y sabores criollos.

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La localidad conserva casonas de distintas épocas, calles arboladas y espacios que permiten conocer parte del patrimonio cultural del norte provincial, además de disfrutar de paseos al aire libre junto al río Totoral.

Su propuesta turística también incluye balnearios naturales, senderos, recorridos culturales y opciones gastronómicas que permiten descubrir las tradiciones de la región sin alejarse demasiado de la capital.

¿Qué hacer y visitar en Villa del Totoral?

Uno de los principales atractivos de Villa del Totoral es el circuito de casonas históricas, que reúne construcciones levantadas entre el siglo XVIII y comienzos del XX. Sus fachadas y detalles arquitectónicos permiten reconstruir parte de la historia del pueblo, que estuvo vinculado con el antiguo Camino Real al Alto Perú.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario y el Museo Octavio Pinto forman parte de los puntos de interés para quienes quieren conocer el patrimonio local. En este último espacio se pueden apreciar obras del artista nacido en la localidad, además de piezas de artesanos de la zona.

La historia cultural también ocupa un lugar importante, donde vivieron o encontraron inspiración escritores como Pablo Neruda y Rafael Alberti. Sus vínculos con el pueblo forman parte de los relatos que acompañan los recorridos por sus calles y antiguas propiedades.

Para quienes buscan disfrutar del paisaje, el río Totoral ofrece sectores para descansar y caminar junto al agua. Uno de los paseos recorre la costanera y permite apreciar la vegetación que acompaña el curso del río, con espacios para hacer una pausa y disfrutar del entorno.

Otra alternativa es el balneario Cajón de Piedra, también conocido como La Cascadita, donde el agua forma pequeñas cascadas y piletas naturales entre las rocas. El lugar conserva antiguos morteros tallados en piedra, vinculados con la presencia de pueblos originarios, y es una opción para pasar el día en contacto con la naturaleza.

Los alrededores también permiten realizar caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta. Entre los recorridos se encuentra la subida al cerro Totoral, conocido como cerro de la Cruz, que cuenta con una cruz de hierro de siete metros de altura.

La experiencia se completa con la gastronomía criolla, presente en comedores y almacenes donde se pueden encontrar platos caseros y preparaciones tradicionales. Para quienes prefieren quedarse más de un día, la localidad dispone de alternativas de alojamiento y espacios para acampar.