Ubicada en el Valle de Traslasierra, al oeste de Córdoba, Mina Clavero se alza como una localidad turística que combina ríos, sierras y balnearios con propuestas vinculadas al senderismo, la cultura y la gastronomía.

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Con una población cercana a los 12.000 habitantes, este rincón al pie de las Sierras Grande está atravesado por los ríos Mina Clavero, Panaholma y Los Sauces, que forman playas, ollas, cascadas y otros sectores utilizados durante la temporada turística. El primero nace en las Altas Cumbres y fue elegido en 2019 como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

La oferta se extiende más allá de los cursos de agua e incluye senderos serranos, museos, espacios para la producción artesanal y actividades como trekking, cabalgatas, mountain bike y avistaje de fauna. El centro urbano concentra además restaurantes, bares, comercios y distintas alternativas de alojamiento.

¿Qué hacer en Mina Clavero, el pueblo de traslasierra que combina ríos, sierras y balnearios?

Entre los principales puntos de para conocer de Mina Clavero se encuentran los balnearios naturales ubicados sobre los diferentes cursos de agua. Nido del Águila, sobre el río Mina Clavero, cuenta con formaciones rocosas y piletas naturales, mientras que La Toma se caracteriza por sus sectores de agua entre las piedras. También se pueden recorrer La Residencia, con playas y zonas de menor profundidad, y Los Elefantes, sobre el río de Los Sauces.

Otro recorrido lleva hasta el nacimiento del curso de agua, a unos 30 kilómetros de la localidad. El trayecto permite llegar hasta una cascada de aproximadamente 102 metros de altura mediante una caminata por las sierras. El acceso se encuentra sobre la Ruta Provincial 34, conocida como Camino de las Altas Cumbres.

Para quienes buscan recorrer el paisaje a pie, el sendero La Palmita parte desde la Plaza San Martín y atraviesa distintos sectores de vegetación y relieve serrano. El circuito tiene unos 9,2 kilómetros y cuenta con puntos panorámicos a lo largo del trayecto.

Las alternativas al aire libre incluyen además cabalgatas, mountain bike, trekking y excursiones por distintos sectores de Traslasierra. En la reserva natural Kuntur Huaca se desarrollan actividades vinculadas con la observación de cóndores, mientras que la región también cuenta con lugares destinados a la pesca deportiva.

En el plano cultural, la propuesta incluye el Museo Piedra Cruz Sur, que conserva una colección de minerales y fósiles, y el Museo Arqueológico Comechingón, dedicado a la historia de los pueblos originarios de la región. También se pueden visitar el Museo de Municiones y el Museo de Cactus.

Los recorridos por la localidad incorporan además espacios dedicados a la producción artesanal, con trabajos de cerámica, tejidos y otros objetos elaborados en la zona. El Camino de los Artesanos y Tejenderos reúne parte de esta propuesta y permite conocer establecimientos vinculados con esas actividades.

Durante la estadía también se puede recorrer la costanera y el área céntrica, donde se concentran restaurantes, parrillas, bares, pizzerías y casas de té. La oferta nocturna incorpora pubs, discotecas, salas de cine y espectáculos.

¿Cómo llegar a Mina Clavero?

Para llegar a Mina Clavero desde Córdoba Capital en auto, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección oeste y continuar por la Ruta Provincial 34, Camino de las Altas Cumbres, hasta ingresar al Valle de Traslasierra.