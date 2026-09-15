Tiene 12 mil habitantes y lo cruzan tres ríos distintos: el destino argentino ideal para desconectar durante una escapada

Entre los diferentes destinos argentinos para una escapada se destaca Mina Clavero, un pueblo de la ciudad de Córdoba de solo 12 mil habitantes. La localidad de Valle de Traslasierra combina el entorno serrano, caminos rurales y está atravesada por tres ríos de agua distintos.

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Así es Mina Clavero: el destino clave para hacer una escapada

Ubicado a 122 kilómetros de la capital cordobesa, Mina Clavero tiene un gran sistema hídrico. El río nace en las Altas Cumbres, atraviesa la localidad y se distingue por sus formaciones rocosas y las icónicas ollas naturales que son elegidas por muchos vecinos y turistas para darse un baño. El río llega a unirse con las aguas del Panaholma, de temperatura más templada y menor profundidad, que da origen al río Los Sauces, y además cuenta con playas de arena fina y conecta distintos balnearios a lo largo de su curso.

Mina Clavero cuenta con tres ríos únicos y tiene 12 mil habitantes

Entre los puntos turísticos más visitados de Mina Clavero se destacas:

Nido de Águila , una formación con una pileta profunda utilizada donde se hacen saltos al agua.

, una formación con una pileta profunda utilizada donde se hacen saltos al agua. La Toma , ubicada a unos 5 kilómetros del centro por el antiguo Camino de las Altas Cumbres, conocida por sus toboganes naturales de piedra.

, ubicada a unos 5 kilómetros del centro por el antiguo Camino de las Altas Cumbres, conocida por sus toboganes naturales de piedra. El balneario Río Hondo, con playas extensas, al que se llega recorriendo el Camino de los Artesanos.

Además de los balnearios, quienes buscan conectar con la naturaleza suelen hacer senderismo, cabalgatas, cicloturismo y travesías guiadas por el entorno serrano. También es posible practicar pesca deportiva de trucha y pejerrey, y realizar avistaje de cóndores en la reserva natural Kuntur Huaca.

El pueblo cuenta, asimismo, con museos dedicados a minerales, fósiles, arqueología comechingona y coleccionismo, junto con teatros, ferias de artesanos y espectáculos que se intensifican durante las noches de temporada alta.

A dónde se encuentra Mina Clavero: cómo llegar

Mina Clavero es parte del departamento San Alberto, al oeste de la provincia de Córdoba. El acceso habitual desde la capital provincial es a través de la Ruta Nacional 20, un trayecto que incluye el recorrido por el Camino de las Altas Cumbres y que atraviesa paisajes montañosos antes de llegar al centro urbano.

Mina Clavero es el destino ideal para quienes buscan desconectar en un entorno natural

En concreto, se ubica a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El viaje por ruta atraviesa áreas montañosas hasta llegar al centro urbano donde se encuentran los hoteles, hosterías, cabañas, casas de alquiler y campings.