Las iglesias y parroquias de todo el país recibieron con campanazos al papa León XIV, que tocó suelo argentino a las 16:45 de este domingo, luego de haber iniciado su primera gira sudamericana en Uruguay.

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Los campanazos estaban previstos para las 16:30 de esta tarde, mientras que el avión que trasladaba al Papa desde Montevideo aterrizaba en el Aeroparque Jorge Newbery. El Pontífice fue recibido por las autoridades eclesiásticas, del gobierno nacional y por varios grupos de niños y niñas.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, fue el primero en subir al avión para darle la bienvenida al Santo Padre. Mientras que Javier Milei lo esperó al pie de la aeronave, para luego escuchar el Himno Nacional Argentino. También estuvo presente la secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

La bienvenida al Papa continuó al resto de las autoridades eclesiásticas: monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires; y monseñor Luis Pizarro, secretario general del Episcopado.

Campanazos de bienvenida

La Catedral de Mar del Plata se sumó a los campanazos para recibir a León XIV, que esta tarde rindió un homenaje en el monumento a San Martín, en la plaza San Martín, y luego se reunió con el Presidente en la Casa Rosada, donde saludó Gabinete nacional y a otras autoridades nacionales. También estuvieron presentes autoridades eclesiásticas locales y provenientes del Vaticano.

Luego, se reunió con representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).

La Catedral de La Plata también hizo sonar sus campanas en honor a la llegada del papa León XIV a la Argentina. A su vez, la Arquidiócesis de la ciudad había convocado al resto de los templos de la región a hacer lo mismo durante diez minutos.

Al recibimiento también se sumó la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el Papa oficiará una misa este miércoles para despedirse de la Argentina y finalizar la gira sudamericana en Perú.

Incluso, un usuario también reportó que en muchos campos se hicieron sonar los motores de tractores para darle la bienvenida al Pontífice.

Otros Usuarios de X (ex Twitter) también reportaron las campanas de la Parroquia de Caacupé, Parroquia de San Miguel Arcángel (CABA) y la Catedral de Jujuy.