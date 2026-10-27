El video del femicida después de salir del edificio de Retiro donde se perpetuó el crimen de la trabajadora sexual

Los investigadores que buscan esclarecer los femicidios de Daniela Villalba, perpetuado en Córdoba, y el de Tatiana Fernández, en CABA, reconstruyeron, a través de cámaras de seguridad, el recorrido que realizó el presunto femicida Renato Iván Tabella (28) antes y después de su visita al departamento de Retiro en el que hallaron muerta a la segunda víctima.

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De acuerdo con la investigación, el sábado el sospechoso se contactó con Tatiana a través de la plataforma “Gemidos”. Los movimientos de la víctima y el sospechoso comenzaron a ser reconstruidos minuciosamente por los investigadores mediante cámaras de seguridad privadas y públicas. El primer registro del hombre data de las 00:30 horas del domingo, cuando fue captado a pie en la intersección de Santa Fe y Maipú.

Su caminata continuó por distintas arterias porteñas —incluyendo avenida Santa Fe, Suipacha, Arenales, Cerrito y Libertad— en dirección al domicilio del hecho. A las 00:43, las cámaras lo fotografiaron en Libertad y Arenales utilizando su teléfono celular.

Las imágenes aportadas por las cámaras privadas indican que el sospechoso abandonó el edificio a la 01:59, es decir, aproximadamente dos horas después de haber ingresado. A partir de allí, realizó una veloz retirada:

02:03: fue registrado en Cerrito y Juncal en dirección a la avenida 9 de Julio, pasando luego por Carlos Pellegrini.

02:05: caminaba hacia la calle Suipacha.

02:08: se detectó a una persona con sus características físicas dirigiéndose hacia el interior de la Plaza General San Martín.

02:10: una cámara de seguridad lo captó a la carrera cruzando el espacio verde.

02:11: fue visto por última vez cruzando la calle Reconquista y la avenida Leandro N. Alem, punto en el cual se le perdió el rastro visual.

Pese a que el rastro de las cámaras se diluyó en la zona baja de Retiro, la Policía de Córdoba ya le pisaba los talones. Gracias al seguimiento de la línea telefónica del sospechoso y el impacto de su señal en diferentes antenas de telefonía celular, los investigadores establecieron que se encontraba refugiado en las inmediaciones de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón al 1500.

Al momento de ser identificado y cercado, vestía prendas coincidentes con las descritas por los testigos y registros visuales: un buzo gris claro con capucha negra y una inscripción en letras blancas sobre fondo rojo en el pecho izquierdo, pantalón y calzado oscuros, y una campera azul apoyada sobre el brazo izquierdo. Con estas pruebas y la autorización del fiscal a cargo, a las 23 se efectivizó la detención.

El femicidio de Daniela Villalba en Córdoba

El primer crimen ocurrió en Córdoba. Daniela Villalba fue hallada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento de Boulevard Las Heras al 200, en el barrio Cofico. Había sido degollada y su cuerpo estaba boca arriba sobre la cama, cubierto con una sábana.

Según la investigación, el autor limpió la sangre, ordenó el departamento y cerró la puerta con llave antes de irse. Las cámaras registraron a un hombre que salía del edificio con una valija, que luego fue descartada en la esquina de Jujuy y Humberto Primo. Los recolectores de residuos advirtieron que tenía sangre cuando la compactaron en el camión.

Con ese seguimiento, la Policía de Córdoba identificó al sospechoso. Antes de viajar, Tabella pasó por la terminal de ómnibus y compró dos pasajes con su DNI, uno de ellos con destino a la Ciudad de Buenos Aires, adonde llegó el viernes 23. Los investigadores señalan que no tenía vínculos en la Capital y no descartan que haya dormido en la calle durante sus primeras horas allí.

Femicidio en Retiro: qué determinó la autopsia de Tatiana Fernández

Los forenses de la Morgue Judicial de la calle Viamonte entregaron el lunes por la tarde el resultado preliminar. Además de establecer la causa de muerte, descartaron signos compatibles con un abuso sexual, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El primer análisis, hecho en el departamento, no había detectado lesiones significativas en el cuerpo. Las marcas en las muñecas aparecieron recién durante la autopsia.

Tatiana fue encontrada el domingo por la mañana en una cama de dos plazas, desnuda y cubierta con una sábana, en un departamento de la calle Libertad al 1200. En la habitación, los investigadores levantaron 17 piezas de evidencia que podrán usarse en la causa, entre ellas un rastro de ADN que será posible peritar.