Retiro: encontraron muerta a una trabajadora sexual en un departamento y buscan a un hombre

Una joven de 27 años fue hallada muerta este domingo por la mañana en el interior de un departamento de alquiler temporario ubicado en el barrio porteño de Retiro. La víctima, una trabajadora sexual, había pactado un encuentro en el lugar con un cliente, quien ahora es intensamente buscado por la Policía.

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El hecho ocurrió en un edificio situado en la calle Libertad al 1200, frente a las instalaciones del edificio de la SIDE, una zona habitualmente caracterizada por la alta rotación de este tipo locaciones temporarias.

La trabajadora sexual había pactado un encuentro con un hombre, al que se identificó como "Iván", en base al nombre que usaba en su perfil de redes sociales. Según trascendió, el contacto habría sido a través de la plataforma "Gemidos".

De acuerdo con la información brindada por fuentes de la investigación a Clarín, la alerta provino del entorno cercano de la joven. Una amiga se alarmó al no obtener respuesta a sus reiterados llamados telefónicos durante las primeras horas de la mañana.

Ante la falta de comunicación, la amiga decidió trasladarse hasta el departamento en compañía de un cerrajero. Al ingresar al inmueble cerca de las 8:40, se toparon con la dramática escena: la joven yacía muerta sobre la cama.

Las primeras pericias y la búsqueda del sospechoso

Tras el aviso a las autoridades, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar. Las pericias preliminares indicaron que no se observaron signos de violencia visibles en el cuerpo ni indicios de desorden dentro de las instalaciones.

La principal hipótesis apunta a un encuentro pactado previamente. Según detallaron los investigadores, la víctima había coordinado una cita a través de redes sociales con un hombre que se hacía llamar "Iván". Cuando la amiga y el cerrajero ingresaron al departamento, el sospechoso ya no se encontraba allí, por lo que la Policía desplegó operativos para dar con su paradero.

La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso de manera inmediata la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Ambas dependencias trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento de la joven.

Condenaron a 14 años de prisión el pastor evangélico de La Plata que abusó de dos niñas

El pastor evangélico Esteban Cayetano Nuñez Morel fue condenado a 14 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de dos niñas en La Plata. El juez Santiago Paolini, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal III, fijó una pena de siete años de cárcel por cada una de las víctimas, en el marco de una causa por abuso sexual reiterado y corrupción de menores de 13 años.

La sentencia llegó después de que un jurado popular declarara por unanimidad la culpabilidad del acusado. A la resolución judicial se llegó tras un largo proceso, que duró casi nueve años entre reclamos y demoras. Según la información publicada sobre el expediente, Nuñez Morel había logrado eludir las notificaciones judiciales durante años y fue declarado en rebeldía en 2023, sin haber cumplido hasta entonces un solo día de detención.

La condena hizo además foco en el rol que ocupaba el acusado dentro de la comunidad religiosa y en la confianza que la familia había depositado en él. Aparte de oficiar como pastor, Nuñez Morel era docente de catequesis.