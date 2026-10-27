Citas sexuales, viajes y pistas clave: la doble vida del acusado por los crímenes de Córdoba y Retiro

La detención se produjo el domingo por la noche en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, en la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás. Allí, Renato Iván Tabella, de 28 años, quedó aprehendido como principal sospechoso de dos femicidios ocurridos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba capital, y el de Tatiana Fernández, de 27, en Retiro.

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En el procedimiento se incautaron dos celulares, chips y otros elementos que serán peritados.

El camino que unió ambas causas

El cuerpo de Villalba apareció el miércoles en un departamento del barrio Cofico, acostado sobre la cama y tapado con una sábana. Según confirmaron, tenía heridas de arma blanca. El puntapié inicial de la investigación fue una valija con sangre abandonada en un contenedor de basura, que permitió a los pesquisas seguir el rastro de un hombre que había salido del edificio con ese equipaje.

Cuando los investigadores lograron identificarlo, el sospechoso ya estaba en Buenos Aires: había comprado un pasaje en la terminal de ómnibus y viajado con su DNI en un colectivo de línea, según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien también remarcó que no registraba antecedentes penales.

Ya en la Ciudad de Buenos Aires, Tabella habría vuelto a usar la misma plataforma de encuentros sexuales pagos, Gemidos TV, para contactar a una mujer. La trabajadora sexual estaba ocupada con otro cliente y lo derivó a Tatiana Fernández. El cuerpo de la joven fue hallado el domingo a la mañana en un departamento de la calle Libertad, Retiro, también sobre una cama y cubierto con una sábana.

La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión.

Las coincidencias entre ambas escenas —el modo de cubrir los cuerpos, el uso de la misma página de contactos y la cercanía temporal— llevaron a que las fiscalías de Córdoba y de la Ciudad intercambiaran información. El fiscal Pablo Camacho, a cargo de la causa en Córdoba, y la Justicia porteña avanzan en paralelo mientras se define el traslado del detenido.

La pista que apuntó al segundo teléfono

Uno de los indicios más relevantes surgió cuando los efectivos llegaron al domicilio de los padres de Tabella. Los familiares dijeron que su hijo ya no vivía allí, pero aportaron el número de un segundo celular. Al llamarlo, del otro lado respondieron: "Estoy ocupado".

Ese mismo número había sido utilizado para comunicarse con la trabajadora sexual que derivó el contacto a Tatiana. A esa coincidencia se sumaron las cámaras de seguridad y los registros de antenas que ubicaron al sospechoso en las inmediaciones del departamento de la víctima.

Quién es el sospechoso

Nacido el 8 de julio de 1998, Tabella tenía domicilios declarados en Huerta Grande y La Falda, ambas en el Valle de Punilla. En las últimas semanas se había mudado a la capital cordobesa: vivía desde hacía tres semanas con su hermana en un departamento del barrio Güemes y no contaba con empleo formal ni inscripción como monotributista.

Sus redes sociales retratan un perfil alejado de la imagen del sospechoso que hoy tiene la causa. En Facebook abundan las fotos de recitales —una edición del Cosquín Rock y un show de Malón— y una imagen con un corte de pelo llamativo: un costado rapado y una cresta. En Instagram, en cambio, mostraba imágenes más recientes vinculadas al BMX, la disciplina de saltos y acrobacias en bicicleta que practicaba con casco.

El contexto de la investigación

El caso generó conmoción en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires por la velocidad con la que se sucedieron los hechos y por la relación que los investigadores intentan establecer entre ambos crímenes. La hipótesis principal apunta a que Tabella habría utilizado la misma plataforma digital para contactar a las dos víctimas y que habría actuado con un modus operandi similar en ambas ciudades. Sin embargo, el móvil de los femicidios sigue siendo una de las principales incógnitas y los investigadores no descartan ninguna línea.

Mientras tanto, Tabella permanece detenido y aguarda su traslado a Córdoba, donde continuará la investigación por el femicidio de Daniela Villalba. La Justicia porteña, en paralelo, reúne pruebas por la muerte de Tatiana Fernández. El caso podría convertirse en uno de los primeros en vincular dos femicidios en distintas jurisdicciones a partir del uso de plataformas digitales de contacto.