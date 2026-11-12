Vicente Mera, experto en longevidad: "El sueño reparador es fundamental"

Mantener una rutina de ejercicio físico es indispensable para cuidar la salud y mantenerse en forma, pero acumular esfuerzo de manera constante no siempre garantiza mejores resultados. El descanso y la recuperación muscular desempeñan un papel decisivo tanto en el deporte profesional como en la práctica habitual en el gimnasio.

{{{htmlAmp}}}

En este sentido, el doctor Vicente Mera, médico especializado en longevidad, subraya que la clave del alto rendimiento no reside únicamente en la exigencia física, sino en otorgarle al organismo el tiempo de pausa necesario. Para ilustrarlo, el especialista suele recordar los hábitos de los atletas de élite: "El secreto de los deportistas de élite es entrenar y dormir. El sueño reparador es fundamental". Como ejemplo, señala la filosofía de destacados maratonistas que resumen su estilo de vida en dos pilares esenciales: entrenar y descansar.

El límite genético y la importancia de la recuperación muscular

Según el análisis del experto, cuando los atletas de primer nivel, como las figuras del tenis internacional Rafa Nadal o Novak Djokovic, alcanzan el tope de sus capacidades genéticas, el factor que determina el progreso ya no es sumar más horas de entrenamiento, sino optimizar el descanso.

Esta premisa se traslada también a quienes entrenan de manera amateur o frecuentan los centros de acondicionamiento físico. De acuerdo con el planteamiento de Mera, aquellos deportistas que descuidan el sueño y las pausas necesarias suelen obtener un menor desarrollo muscular en comparación con quienes priorizan una correcta recuperación. Garantizar un sueño profundo y reparador se consolida así como un pilar fundamental e imprescindible para preservar la salud, potenciar el rendimiento físico y promover una vida longeva.

Vicente Mera, médico especializado en longevidad.

Cuartos "antiestimulación": la tendencia para desconectar en tu casa

En un mundo saturado de pantallas, ruidos y luces intensas, la tendencia de crear cuartos antiestimulación crece como una alternativa para quienes buscan un refugio en su propio hogar. Estos espacios priorizan decisiones simples, como apagar dispositivos, reducir fuentes sonoras y sumar textiles, para separar momentos personales del ritmo cotidiano.

La idea principal es contar con un ambiente de baja estimulación, pensado para hacer una pausa sin exigencias tecnológicas. Se trata de delimitar un rincón con luz, sonido, mobiliario y actividades específicas para leer, descansar o simplemente estar en silencio, con menos interrupciones.

La diseñadora de interiores Lynn Berney relacionó esta tendencia con el interés por hogares que permitan “bajar el ritmo, desconectarse y recargar energías”. Para ella, alejarse de elementos abrumadores dentro de la casa puede favorecer una sensación de reparación y bienestar.