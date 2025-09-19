Habían pasado pocos minutos de las 5.30 de la mañana del pasado miércoles 3 de septiembre cuando la policía comunal de Vicente López implementó un operativo en la zona de Maipú y Güemes, en Florida, donde buscaban detener a Octavio Buccafusco, que poco antes había llamado al 911 para alertar de un posible robo a su casa. Las imágenes de las cámaras de seguridad que tomaron el operativo, muestran cómo al menos tres agentes terminan derrumbándose y subiéndose encima para esposarlo. Poco después, el hombre murió. Por el momento, la causa es investigada por "averiguación de causales de muerte".

“Fue un exceso de las fuerzas, lo asfixiaron”, aseguró su hermano, el reconocido bailarín Augusto Buccafusco y detalló que su hermano “desconfió porque era policía municipal y él quería encontrar a la de la Provincia, por eso lo persiguieron y abordaron en esa esquina”. Las imágenes muestran que la víctima tenía a su perro en brazos cuando los policías lo tiran al piso y detalló que “se le tiraron encima entre cinco y es imposible resistir 15 minutos con tres rodillas encima de la espalda”. Ahí, el hermano de la víctima aseguró que “a él lo asfixiaron, estoy seguro que lo asfixiaron” y detalló que para los policías su hermano era el sospechoso y creyeron que quería escapar cuando él sólo buscaba desmarcarse y buscar a otra autoridad que lo ayudaba.

Mientras tanto, fuentes policiales aseguraron que el operativo se realizó porque el hombre estaba “muy exaltado” pero evitaron responder acerca de las sospechas que tenía la víctima con respecto a la actuación de la policía comunal y aseguraron que esperarán las pericias y los informes de la Justicia. Por su parte, la familia de Octavio Buccafusco cuestionó la versión de la Policía y aseguraron que “él no estaba nervioso ni hostil, él estaba muy tranquilo y no presentaba peligro para nadie”. En su reclamo, también destacaron que esperan los resultados de la autopsia y de las pericias porque están convencidos de que “lo asfixiaron”.

La investigación quedó en manos del Fiscal Alejandro Guevara que se reunió con la familia de Octavio Buccafusco y, según contó el hermano, “nos dijo que va a esperar los resultados de la autopsia y, si dice que murió por asfixia, va a ir a buscar a los policías”. Por ahora, la causa es investigada por “averiguación de causales de muerte” aunque los investigadores ya analizan los videos de seguridad y los movimientos de los policías que participaron del operativo.

Según la familia, en esos videos no sólo se ve el accionar policial sino que muestran que “el primero que se da cuenta que Octavio está muerto es el perro, los policías hicieron todo para disimular porque sabían que estaban las cámaras y querían decir que murió mucho después en otro lado”. Es por eso que la familia de Octavio reclama que se investigue como homicidio, una figura que podría empezar a seguirse en las próximas horas cuando el Fiscal reciba los informes preliminares y los primeros resultados de las pericias.