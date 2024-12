La ex mujer de Martín del Río declaró este miércoles en la tercera jornada de audiencias que se llevan a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7. Cecilia Sánchez hizo llorar al jurado popular que escuchó su declaración por el crimen de sus exsuegros, José Enrique del Río, de 75 años; y María Mercedes Alonso, de 72, cometido en Vicente López. “Es un monstruo que vivía dentro de casa”, dijo sobre el padre de sus dos hijos, con quien mantuvo 20 años de relación, hoy imputado por “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser criminis causae".

Sánchez habló durante más de una hora y media y lloró varias veces durante su declaración, luego de haber sido convocada por los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semería y Gastón Larramendi. Allí, contó lo que sucedió el 7 de septiembre de 2022, el día que su ex quedó detenido como principal sospechoso del doble crimen cometido dos semanas antes.

“Hasta ese momento, yo lo admiraba. Lo admiraba por la visión que tenía como comerciante. Pero con el diario del lunes es otra cosa”, dijo la mujer que estuvo casada con el acusado durante 20 años. Luego agregó: “Esa admiración que yo tenía olvidate, no la tengo más. Es un monstruo que vivía dentro de casa y lo descubrimos ese puto siete de septiembre. Ese día nos cayeron todas las fichas, nos dimos cuenta que corríamos riesgo”.

“Cada día escucho algo nuevo, es humillante. Me humilló como mujer, como mamá, como familia. El daño que hizo es irreparable”, aseguró entre lágrimas.

En su declaración, la testigo también reconoció a Del Rio en la prueba clave de la causa, una serie de videos donde se ve a un hombre llegando y saliendo de la escena del crimen, que fueron sometidos a pericias. “Es él, por como camina”, dijo Sánchez, con voz firme.

La mujer, reconoció que tiene “terror a que salga en libertad” por las dudas que se le despertaron tras lo sucedido: “Todo lo que vos te imaginaste que era una persona no es. No sabemos cuál era su plan ni cuál era su límite. Esa frase la repetimos a diario con mis hijos. Si sale por alguna razón vamos a pedir perimetral”. Sobre ellos, Milagros y Santiago, dijo que también tienen “miedo, pánico” y que cuando fueron a verlo a la cárcel para escuchar su versión de los hechos no le creyeron.

“Yo quería estar en Costa Esmeralda con él hasta mis últimos días, yo lo elegí para que sea el papá de mis hijos, era el amor de mi vida”, dijo Sánchez ante la audiencia.

Hacia el final de la declaración, concluyó: “Yo quiero saber qué pasó con mis suegros. Quiero ver toda la película completa, qué carajo pasó. Y Martín lo único que quiero es que esté afuera de nuestras vidas, que podamos hacer nuestras vidas fuera de él. Es un chicle que nos complica a diario, estamos resolviendo problemas que nos dejó. Quiero vivir lejos de él”.

Luego de ella, el siguiente testigo fue Miguel Sánchez, su padre, que también hizo referencia a la relación con Del Río y al golpe que recibieron sus nietos cuando supieron que su padre estaba acusado de asesinar a sus abuelos.