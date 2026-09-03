Cómo viajar sin la SUBE tras las fallas para cargar saldo: esta es la forma

El sistema Tarjeta SUBE registra varias fallas desde el miércoles 2 de septiembre por la noche para los usuarios que necesitan cargar o acreditar saldo. Ante los inconvenientes, es clave conocer alternativas para viajar sin necesidad de la tarjeta y saber qué hacer en caso de haber cargado crédito y no poder acreditarlo.

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“Como consecuencia de inconvenientes ajenos a SUBE, vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones y registrados durante la jornada de ayer, las cargas electrónicas pueden presentar demoras en su acreditación”, explicaron desde Red SUBE en un comunicado y aseguraron que los equipos técnicos trabajan para normalizar el servicio.

Cuáles son las alternativas para viajar sin la SUBE

Para los usuarios de colectivos y subte hay otras alternativas para abonar viajes. Se puede utilizar:

SUBE Digital

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas tarjetas Visa o Mastercard.

Billeteras electrónicas, mediante la generación de un código QR.

Las billeteras virtuales y tarjetas con NFC son grandes alternativas para viajar sin la SUBE

Quienes viajen en tren podrán hacer la carga tradicional en ventanilla de las estaciones, aunque puede haber demoras.

Qué hacer en caso de haber cargado la SUBE y no poder acreditarlo

Desde Red SUBE recomendaron a las personas que hayan realizado una compra de saldo no repetir la operación e intentar acreditarlo más tarde cuando el servicio de acreditación comience a funcionar correctamente. “La normalización del servicio será informada a través de los canales oficiales de SUBE. Lamentamos las molestias ocasionadas”, apuntaron.

Aumento de transporte en septiembre: cuánto pasa a costar el colectivo

Por fuera de los problemas en los sistemas de recarga, septiembre también comenzó con aumentos en el transporte público para Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectará a colectivos, subtes y trenes con diferencias según la jurisdicción y el tipo de servicio.

Colectivos

En la ciudad de Buenos Aires

La actualización alcanza a las 28 líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad y es de un aumento del 4,1%. Con la SUBE registrada, las tarifas según la distancia serán:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

Provincia de Buenos Aires

En los colectivos de la provincia de Buenos Aires los colectivos sufrieron una suba del 4,3%:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.

Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

Trenes

Los trenes del AMBA percibieron un incremento del 14,29% para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. Así, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur pasaron a tener un mínimo de $480.

Subte

El subte de la ciudad de Buenos Aires también sufrió un aumento de 4,1%. El boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $1.684 a $1.753,04. Sin embargo, se mantendrá la tarifa escalonada y habrá descuentos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes.



