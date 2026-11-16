Cómo viajar gratis en colectivo en noviembre 2026 y ahorrar hasta $25.000: cuál es la billetera virtual

Viajar en colectivo y subte puede costar bastante menos durante noviembre de 2026 gracias a las promociones que lanzaron bancos y billeteras virtuales. Los beneficios incluyen descuentos de hasta el 50% y reintegros del 100% del boleto, con topes mensuales que permiten recuperar hasta $25.000.

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Entre las alternativas disponibles se destacan BBVA, Santander, Cuenta DNI, Galicia, Naranja X y Banco Macro. Sin embargo, no todas las promociones funcionan de la misma manera: algunas requieren pagar con QR Transporte, mientras que otras exigen utilizar tarjetas vinculadas al celular mediante tecnología NFC. Conocer las condiciones es fundamental para aprovechar los descuentos y evitar quedarse sin el reintegro.

Cómo viajar gratis en colectivo y subte y ahorrar hasta $25.000 en noviembre

Una de las promociones más atractivas de noviembre es la de BBVA, que ofrece un reintegro del 100% en viajes de colectivos y subtes habilitados, con un tope de $25.000 mensuales.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar con una tarjeta Mastercard de crédito emitida por BBVA, vinculada a Apple Pay o Google Pay. El pago se realiza mediante tecnología NFC. La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y permite recuperar el importe de los viajes hasta alcanzar el límite mensual establecido.

Otra alternativa es Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que ofrece un 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un tope de $8.000 por mes. Para aprovecharlo, hay que ingresar a la aplicación, seleccionar la opción "Pagar viaje con QR" y generar el código para abonar el pasaje. El beneficio está disponible todos los días y no requiere inscripción previa.

Viajar en colectivo.

Qué bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos en colectivos durante noviembre

Además de BBVA y Cuenta DNI, existen otras promociones para reducir el gasto mensual en transporte público:

Santander: ofrece un 100% de reintegro en colectivos y subtes habilitados, con un tope de $16.000 mensuales para quienes estén suscriptos a Sorpresa Santander. El servicio tiene un costo mensual de $6.400. También dispone de una alternativa del 50% de reintegro, con un límite de $8.000 por mes.

ofrece un 100% de reintegro en colectivos y subtes habilitados, con un tope de $16.000 mensuales para quienes estén suscriptos a Sorpresa Santander. El servicio tiene un costo mensual de $6.400. También dispone de una alternativa del 50% de reintegro, con un límite de $8.000 por mes. Galicia: ofrece un 50% de reintegro en colectivos habilitados, con un tope mensual de $10.000. Para acceder hay que pagar mediante NFC desde el celular con tarjetas del banco.

ofrece un 50% de reintegro en colectivos habilitados, con un tope mensual de $10.000. Para acceder hay que pagar mediante NFC desde el celular con tarjetas del banco. Naranja X: permite recuperar el 50% del importe de los viajes en colectivos y subtes. Los topes varían según el medio de pago: $5.000 con QR, $5.000 con Visa Débito, $5.000 con Visa Crédito y $15.000 con Mastercard mediante NFC.

permite recuperar el 50% del importe de los viajes en colectivos y subtes. Los topes varían según el medio de pago: $5.000 con QR, $5.000 con Visa Débito, $5.000 con Visa Crédito y $15.000 con Mastercard mediante NFC. Banco Macro: ofrece un 20% de reintegro en colectivos y subtes, con un tope de $10.000 mensuales por modalidad de pago. Se puede acceder mediante NFC con Visa Débito Macro o QR Transporte desde la aplicación del banco o MODO.

ofrece un 20% de reintegro en colectivos y subtes, con un tope de $10.000 mensuales por modalidad de pago. Se puede acceder mediante NFC con Visa Débito Macro o QR Transporte desde la aplicación del banco o MODO. MODO: ofrece un 50% de reintegro en colectivos adheridos de distintas provincias del país, con un tope mensual de $10.000. El beneficio se obtiene pagando con QR Transporte y dinero en cuenta.

Cómo conseguir los reintegros y qué tener en cuenta antes de viajar

Para aprovechar estas promociones, el primer paso es verificar qué medios de pago están habilitados para cada beneficio. No alcanza con tener instalada una billetera virtual: en algunos casos es necesario vincular una tarjeta de crédito o débito y activar los pagos sin contacto desde el celular.

La tecnología NFC permite pagar acercando el teléfono al lector del colectivo o subte, mientras que QR Transporte requiere generar un código desde la aplicación bancaria o billetera correspondiente y mostrarlo en el validador.

También es importante revisar los topes mensuales. Si bien algunas promociones ofrecen una devolución del 100%, eso no significa que todos los viajes del mes sean gratuitos: una vez alcanzado el límite establecido, los siguientes pasajes se pagan sin reintegro.

Combinar los beneficios disponibles y elegir el medio de pago adecuado también puede representar un ahorro importante durante noviembre, especialmente para quienes utilizan el transporte público todos los días.