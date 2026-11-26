De cara a la temporada vacacional 2026-2027, Uruguay puso en marcha un esquema que combina beneficios impositivos y una mayor oferta aerocomercial con el foco puesto en los viajeros argentinos, que representan su principal mercado emisor. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el país vecino recibió 1.301.913 turistas, de los cuales 900.385 llegaron desde la Argentina (cerca del 69% del total), con Punta del Este como el destino más elegido.

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Mediante el Decreto 271/026, vigente entre el 15 de noviembre y el 30 de abril de 2027, se redujo a cero la alícuota básica del IVA (22%) en determinados consumos realizados por personas físicas no residentes.

Qué gastos tienen IVA cero en Uruguay y cómo se aplica el descuento

La exoneración estacional alcanza a cuatro rubros concretos:

Gastronomía: Consumos en restaurantes, bares, cafeterías y locales similares.

Comidas en alojamientos: Servicios gastronómicos brindados por hoteles y hospedajes, siempre que no integren la tarifa de alojamiento.

Eventos: Servicios de catering y prestaciones vinculadas a fiestas y eventos.

Movilidad: Alquiler de vehículos sin chofer.

Para acceder al beneficio, la operación debe abonarse en su totalidad con tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior, o mediante una transferencia electrónica proveniente del exterior procesada por una entidad de cobranza radicada en Uruguay. En los pagos con tarjeta, el comercio emite el comprobante sin descontar el impuesto y la quita se refleja directamente en el resumen o liquidación. Como la alícuota del 22% ya está incluida en el precio de lista, su eliminación equivale a un descuento efectivo del 18,03% sobre el total.

Uruguay prepara la temporada de verano beneficios fiscales y más vuelos.

A este esquema se suman otros dos incentivos:

Hospedaje sin IVA: Los hoteles y alojamientos habilitados mantienen la exoneración total durante todo el año para extranjeros no residentes que acrediten esa condición.

Rebaja de 9 puntos: Hasta el 30 de abril de 2027 continúa vigente una reducción de nueve puntos porcentuales del IVA en pagos electrónicos para ciertos servicios turísticos (como gastronomía, alquiler de autos y comisiones de intermediación en alquileres temporarios), aplicable tanto a residentes como a no residentes.

Más frecuencias aéreas y precios de referencia para alquilar en Punta del Este

En paralelo a la renuncia fiscal, estimada por el Ministerio de Turismo uruguayo en US$ 14 millones, la cartera turística y Aeropuertos Uruguay (integrante de Corporación América Airports, que gestiona ocho terminales internacionales, entre ellas Carrasco y Punta del Este) conformaron un fondo de hasta US$ 2,5 millones anuales para incentivar nuevas rutas y frecuencias.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas programó 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este para el verano 2027, además de 14 vuelos semanales a Montevideo, lo que implica un incremento del 16% en su operativa regional. Por su parte, GOL retomará desde el 17 de diciembre su ruta triangular Aeroparque–Punta del Este–Guarulhos con tres vuelos semanales (martes, jueves y domingos) hasta Carnaval, y desde el 21 de diciembre sumará dos frecuencias semanales entre Porto Alegre y Punta del Este (lunes y viernes).

En cuanto al costo de estadía, los alquileres de viviendas particulares no están incluidos en la exoneración total del IVA (la rebaja parcial solo rige sobre la intermediación inmobiliaria). Según un relevamiento difundido por iProfesional, sobre 3.700 avisos, los valores promedio para la primera quincena de enero de 2027 en el centro de Punta del Este se ubican en US$ 3.700 para un departamento de un dormitorio, US$ 7.800 para uno de dos y US$ 13.500 para uno de tres.

En La Barra una unidad de dos dormitorios promedia los US$ 13.300. Hacia la segunda quincena de febrero, un departamento de dos dormitorios en el centro desciende a un promedio de US$ 4.400, sujeto a ubicación y características de cada inmueble.