La venganza contra tu ex que propone un zoológico: ponerle su nombre a una cucaracha

Hay formas bastante particulares de cerrar una relación y esta probablemente esté entre las más insólitas. Un zoológico de Estados Unidos tiene una campaña que permite ponerle el nombre de un ex a una cucaracha y después dársela de comer a uno de sus animales. Y no es la única opción, sino que también se puede elegir un roedor o una verdura.

{{{htmlAmp}}}

La campaña es del San Antonio Zoo, en Texas, y tiene dos objetivos: por un lado, aprovechar el humor de una situación que a todos alguna vez le sucede y, por el otro, recaudar fondos para las distintas tareas que realiza la institución.

Cuánto cuesta ponerle el nombre de un ex a una cucaracha

La alternativa más barata es justamente la cucaracha. La donación cuesta US$5 y el insecto puede terminar como parte de la alimentación de aves, reptiles o anfibios del zoológico. Para quienes prefieren otra opción, también se puede elegir una verdura por US$5, que será destinado a alguno de los animales herbívoros. Y para quienes quieran llevar la "venganza" un poco más lejos, está el roedor congelado, que cuesta US$15 y sirve como alimento para serpientes y otros animales.

Cry me a Cockroach es una campaña de un zoológico de Texas.

Para hacerlo hay que elegir qué alimento donar, se realiza el pago y después se completa un formulario con el nombre de la persona que se quiere "homenajear". Puede ser un ex, alguien con quien terminó mal una relación o, simplemente, una persona que el participante quiera incluir en la broma.

Vale aclarar que el nombre es simbólico. No se escribe sobre la cucaracha o el roedor, sino que queda asociado a la donación. Después, el alimento pasa a formar parte de la dieta de alguno de los animales del San Antonio Zoo. En este sentido, "Cry Me a Cockroach" combina "Cry Me a River", una expresión utilizada para responder con ironía a alguien que se queja, con "cockroach", que significa cucaracha en inglés.

Por último, cada persona que participa recibe una tarjeta digital que puede enviarle a su ex, a un amigo o a quien quiera, además de un video especial de uno de los animales del zoológico. La institución también comparte en sus redes sociales imágenes de la jornada de alimentación.

La plata recaudada se utiliza para sostener programas de cuidado animal, educación y conservación de la vida silvestre y solo pueden participar mayores de 18 años. La campaña se realiza anualmente cerca de San Valentín, el 14 de febrero.