Un equipo de investigadores del Conicet descubrió más de 57 especies marinas y cinco géneros en el cañón submarino de Mar del Plata durante la campaña Talud Continental IV, que se transmitió en vivo y fue vista por más de 4 millones de usuarios en 2025.

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El hallazgo fue revelado por un grupo que formó parte de un taller internacional de identificación de especies (Species Discovery Workshop), liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI), y coordinado localmente por los investigadores del Conicet Martín Brogger y Valeria Teso.

Durante este taller se analizaron las muestras biológicas obtenidas durante la expedición a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. Según informaron desde el organismo nacional, una estimación preliminar había señalado el descubrimiento de al menos 40 nuevas especies marinas, cifra que finalmente quedó en 57.

El procedimiento de identificación tuvo lugar en julio de este año en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Allí se reunieron unos 20 taxónomos de América Latina y Europa que examinaron las muestras obtenidas con un vehículo operado de forma remota (ROV SuBastian) que se sumergió a una profundidad de 3900 metros.

Las nuevas especies y géneros marinos descubiertos por el Conicet

Los científicos que participaron del procedimiento de identificación anticiparon que aún quedan por revelar muchas nuevas especies halladas en aquellas expedición, cuyas muestras no se llegaron a analizar en esta ocasión. "La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos", señaló Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y jefe científico de la campaña.

"El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia, además de fomentar el desarrollo de capacidades entre los taxónomos locales que inician su carrera y trabajan con fauna de aguas profundas”, destacó Lauretta.

Pulpo telescopio documentado a 888 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata (Foto: Conicet).

El equipo uso técnicas de taxonomía integrativa para identificar rápidamente los nuevos especímenes, registrando los descubrimientos de manera directa en Ocean Census NOVA, la primera plataforma de datos de acceso abierto del mundo para especies marinas recién descubiertas. Las 57 nuevas especies se dividen en 20 copépodos (clase de crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y 1 molusco escafópodo, con 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Entre los hallazgos clave están el pepino de mar "Loki" (Peniagone sp.), un llamativo equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica. Esta holoturia (pepino de mar) fue una de las especies nuevas más destacadas identificadas durante el taller. Además, representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturias descubiertas durante el taller.

De la colección de copépodos (Copepoda, Harpacticoida), pequeños y vitales crustáceos, los taxónomos examinaron sólo el 10& de las muestras recolectadas. Identificaron nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia (a la espera de análisis genéticos). Entre los aspectos más destacados se encuentran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp., los cuales aportan datos datos cruciales sobre ecosistemas de aguas profundas generadores de hábitat.

Por último, Lauretta destacó que el Conicet trabaja la mayor comunidad de taxónomos de la Argentina, distribuidos en todo el país y cubren una gran cantidad de grupos muy diferentes de organismo: “Preservar estas capacidades es clave para el futuro del país, así como entrenar a las nuevas generaciones de taxónomos de manera de asegurar su continuidad a lo largo del tiempo.

Loki, el pepino de mar hallado en el cañón de Mar del Plata (Foto: Conicet).

La nueva expedición submarina del Conicet en 2027

El organismo nacional, a través del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), y el Schmidt Ocean Institute están planificando una nueva expedición para febrero-marzo del 2027 a unos cañones submarinos distintos, donde prevén una alta biodiversidad y posiblemente abundantes especies nuevas para la ciencia. Será la misión Talud Continental V, que también se transmitirá en vivo y explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.

Es una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables. De la nueva expedición participarán 19 científicos de instituciones argentinas: Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Instituto de Biología de Organismos Marinos; Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada; Centro Austral de Investigaciones Científicas; el Instituto de Diversidad y Ecología Animal; Prefectura Naval Argentina; y las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata y Prefectura Naval Argentina.