Alerta en El Chaltén: la advertencia de científicos del Conicet tras la muerte de influencer francesa por una avalancha

Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada bajo una avalancha en el Cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén de la provincia de Santa Cruz. Su novio también fue afectado, pero pudo ser rescatado con vida y ya se encuentra fuera de peligro.

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La avalancha se produjo alrededor de las 12:30 en una zona de alta montaña que es frecuentada por andinistas y aficionados al trekking y al esquí. La pareja se encontraba junto a un grupo de otras cinco personas cuando se produjo el desprendimiento fatal.

La emergencia requirió un amplio operativo de rescate en el que participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y personal sanitario. Se trató de un despliegue complicado dadas las condiciones del terreno y las dificultades propias del acceso cordillerano.

El rescate

Antes de que llegaran los equipos oficiales, un grupo de esquiadores que se encontraba en la zona logró acercarse hasta el lugar de la avalancha y empezó a buscar a las víctimas bajo la nieve.

La mujer fue hallada a un metro y medio de profundidad aproximadamente y no tenía signos vitales. Los rescatistas le hicieorn maniobras de reanimación cardiopulmonar guiados por radio por una médica, pero no pudieron salvarla.

La pareja fue encontrada consciente y sin lesiones graves evidentes. Los propios guías iniciaron el descenso junto al hombre para acelerar la evacuación y evitar esperar la llegada de los equipos que estaban en camino.

Y es que los equipos de emergencia debieron recorrer primero el camino hasta el área del Lago del Desierto y luego continuar a pie durante varias horas hacia el sector. El operativo concluyó cerca de las 19:30, con el traslado del cuerpo de la víctima, identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann.

La advertencia de Conicet tras la tragedia

Investigadores del Conicet advirtieron sobre otro riesgo en la zona. Se trata de un posible aluvión glaciar que podría afectar directamente a El Chaltén. La preocupación se ubica en la cuenca de la Laguna Torre, a unos 10 kilómetros de la localidad, donde la ladera norte del Cerro Solo presenta signos de inestabilidad.

Según los especialistas, un eventual desprendimiento de rocas y material podría impactar sobre la laguna, romper la morena que contiene el agua y provocar una inundación repentina por el valle del río Fitz Roy, un fenómeno conocido como GLOF. La investigadora Mariana Correas González, del IANIGLA-Conicet, señaló que el Lago Torre se encuentra entre los cuerpos de agua considerados vulnerables y advirtió que el flujo podría alcanzar El Chaltén en menos de una hora.

La preocupación aumentó porque las mediciones indican que la grieta de la ladera se desplazó durante el último año tanto como en los siete anteriores juntos. Ante ello, el Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó una resolución para avanzar de manera urgente en un plan de contingencia y alerta temprana, coordinado de manera conjunta entre el municipio, Parques Nacionales y organismos provinciales.