Vacunación contra el dengue en CABA: cómo sacar turno y qué hacer

Con la llegada del calor crece la aparición de los mosquitos y es clave estar vacunado contra el dengue. La Ciudad de Buenos Aires comenzó su campaña de vacunación gratuita para residentes porteños de 15 a 59 años. La vacuna se la podrán aplicar personas que hayan transitado la enfermedad y también quienes no la tuvieron, de manera preventiva.

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Cómo sacar turno para vacunarse contra el dengue en CABA

El turno dependerá de la dosis que debas aplicarte, para poder reservarlo tenés que tener una cuenta en el sitio de la Ciudad:

Primera dosis : los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, de entre 15 y 59 años, pueden solicitar su turno en el sitio oficial de la Ciudad https://formulario-sigeci.buenosaires.gob.ar.

: los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, de entre 15 y 59 años, pueden solicitar su turno en el sitio oficial de la Ciudad https://formulario-sigeci.buenosaires.gob.ar. Segunda dosis: las personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna pueden darse la segunda del esquema 90 días después de la primera aplicación. El turno se saca en el sitio https://formulario-sigeci.buenosaires.gob.ar y se debe asistir con la constancia de la primera aplicación.

En caso de haber transitado la enfermedad, las personas deberán esperar entre 3 y 6 meses después para darse la vacuna. En ambos pasos, al ingresar al sitio, el paso a paso para obtener el turno es el siguiente:

Ingresar a la página web oficial del Gobierno de la Ciudad.

del Gobierno de la Ciudad. Elegir la forma en la que se desea buscar turno: rapidez, fecha o lugar.

Dar los datos solicitados y, con la información aportada, ya se confirma el turno.

La vacunación contra el dengue es para personas entre 15 a 59 años

¿Qué hay que llevar para la vacunación?

Desde el Gobierno de la Ciudad, remarcan que son necesarios los siguientes documentos para acceder a la vacunación gratuita:

Documento de identidad que acredite la residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

que acredite la residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carnet de vacunación.

Comprobante de la asignación del turno web.

En caso de aplicarte la segunda dosis, constancia de vacunación de la primera dosis.

No hace falta acudir con receta médica.

¿Dónde se aplica la vacuna contra el dengue en la Ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad de Buenos Aires tiene varios vacunatorios disponibles para recibir la dosis contra el dengue; entre ellos se encuentran: