Su foto se hizo viral en las redes sociales durante los últimos días. Con una sonrisa y una alegría inmensa, que se dejaba traslucir incluso con el barbijo puesto, se vacunó y dio un paso más en el plan de ponerle fin a la pandemia de coronavirus. Su nombre es Gianfranca Giannini y tiene 94 años; reside en Matheu, partido de Escobar en la provincia de Buenos Aires y fue inmunizada contra el virus que sigue causando estragos en el mundo.

Pero Gianfranca no es una más entre tanta gente. Ella es peronista, militante desde toda su vida y tiene un gran sueño en la vida: conocer a la vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "Para darle un abrazo grande y peronista, he ido a varios lugares y nunca pude hacerlo", expresó. Tal es su fanatismo por la dirigente política que se hizo presente en el vacunatorio con una remera donde se ve su imagen. Allí, sentada y sonriente, se dejó sacar fotos con CFK en el pecho y la "V" de la victoria.

Desde El Destape nos comunicamos con Fernanda, su nieta, que muy agradecida y cordial nos contó un poco más de la vida de Gianfranca. "Está chochísima, es militante de toda la vida. En su época se tuvo que exiliar cuando fue el golpe a Perón porque a mi abuelo, Américo, lo echaron. Ramón Carrillo es padrino de mi tía mayor, Susana, que tiene 73 años... Desde ya, somos todos fanáticos de Néstor y Cristina", explicó.

Mirá las imágenes:

Gianfranca es italiana naturalizada argentina y gracias a Juan Domingo Perón, en 1945, pudo transformarse en ciudadana. "Ese fue mi primer acercamiento al peronismo. Ayudaban a todos los pobres, a los que no tenían que comer, milité siempre. Vivía en Río Negro, en General Conesa y estaba a cargo de una Unidad Básica. Venía a menudo a Buenos Aires a las entrevistas con Evita, tuve la inmensa dicha de conocerla y recibí, de sus propias manos, el título de maestra de la Escuela N°61 de Río Negro", contó emocionada y recordó: "Desgraciadamente, con la Revolución del '55, quedé cesante. Mi marido era médico y trabajaba con Ramón Carrillo en Salud Pública, le ocurrió lo mismo y tuvimos que exiliarnos. Con más ánimo me eduqué al peronismo y si volviera a nacer, haría lo mismo y más todavía. Nunca cambié de camiseta, amo a Cristina y la apoyo en todo como al presidente Alberto Fernández".

Además remarcó que "los argentinos somos desagradecidos de nacimiento" pero dejó en claro que "país como la Argentina no hay, con todos sus defectos". Mientras que, por otro lado, en relación a su cariño especial con Cristina Kirchner y el origen de la famosa remera que se ve en la foto viralizada, agregó: "Lo mío con Cristina no es fanatismo, es un sentimiento que lo llevo adentro desde años. La remera me la regaló una afiliada, que me conoce hace años durante un homenaje que me hizo el intendente de Escobar. Yo la llevo con mucho orgullo y lo seguiré haciendo, les guste o no".

Las sensaciones después de vacunarse

"Ella está absolutamente lúcida, hasta hace dos años iba y venía de acá para allá todo el tiempo. Después empezó a perder un poco la visión y eso la complicó un poco para moverse sola, pero siempre está al pie del cañón con todo lo que es la política", nos contó su nieta Fernanda antes de comenzar la entrevista. Gianfranca era una persona muy activa antes de que se inicie la pandemia del COVID-19 que le puso freno a la rutina de tantísima gente a la largo y ancho del mundo.

Acerca de cómo vivió este año aislada y algo solitaria, nos contó: "La pandemia la pasé encerrada, sin poder salir a ningún lado. Estuve con mi hija del medio, que es la que me acompaña siempre. Realmente extrañé mucho. Antes de la pandemia, yo salía sola para todos lados pero con esto, me vinieron los problemas". Y disparó contra el macrismo: "Menos mal que no ganó Macri porque yo estaría muerta, entre tantos muertos. Doy gracias a Dios, cada día, que este hombre se fue. Esperemos que le den el castigo que merece porque lo que hizo con este país no tiene nombre".

Tras darse la vacuna contra el coronavirus, Gianfranca expresó contenta: "Ya tengo la primera dosis puesta, estoy más aliviada. Quiero festejar y decirles a todos que no tengan miedo, que se vacunen. Las propagandas son muy malas, es de la gente que no quiere al gobierno y que no se quieren a ellos mismos. Que porque es la rusa es la rusa, porque es la otra es la otra. No hagan caso, yo me vacuné y no tengo ningún síntoma, solo los síntomas de la vejez". Y le dejó un mensaje a la gente: "El tratamiento es importante y la atención es inmejorable, quiero felicitar al Gobierno por eso. ¡Viva la patria y viva todos nosotros!".