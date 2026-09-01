Para los amantes de vacacionar en cruceros, la firma MSC Cruceros anunció una programación diferente de cara a la temporada 2027/2028 en Latinoamérica. La compañía confirmó que cinco barcos navegarán por la región entre noviembre de 2027 y abril de 2028, con peopuestas que combinan minicruceros y viajes de hasta 9 noches por destinos de Brasil, Uruguay y Argentina.
Entre las grandes revelaciones para los argentinos está que Buenos Aires volverá a ser puerto de salida. Desde la empresa adelantaron que en los próximos meses se conocerán más detalles sobre los itinerarios específicos y la fecha de apertura de ventas para que los pasajeros puedan planificar el viaje con más de un año de anticipación.
Así serán los cinco barcos de la temporada 2027-2028
La empresa ofrecerá nuevas experiencias en cinco cruceros diferentes para que cada viajero encuentre su viaje ideal:
- MSC Splendida: contará con seis restaurantes internacionales, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un gimnasio equipado con Technogym. Entre sus propuestas de entretenimiento se destacan un gran teatro, una arena deportiva, cine 4D y el simulador MSC Formula Racer, además del spa balinés y el un club de yates.
- MSC Meraviglia: llega por primera vez a la región. Su punto fuerte es la Galleria Meraviglia, un paseo interno de dos pisos con restaurantes, bares y tiendas. Ofrece especialidades gastronómicas como Butcher's Cut y Kaito Sushi Bar, además de un parque acuático, nueve hidromasajes y el MSC Aurea Spa.
Los nuevos cruceros contarán con muchísimas opciones gratonómicas y propuestas pensadas para toda la familia
- MSC Virtuosa: sumará espacios pensados junto a LEGO y Chicco para las familias, realidad virtual, simuladores y cine XD. Cuenta con 10 restaurantes, 21 bares y lounges, y el futurista MSC Starship Club con su bartender robótico, Rob.
- MSC Divina: propone áreas infantiles separadas por edad, cuatro piscinas, 12 hidromasajes y un gimnasio con máquinas Technogym. Tiene siete restaurantes —dos de especialidades— y 16 bares y lounges.
- MSC Musica: se trata del más chico de la flota en esta programación, con tres piscinas, área deportiva con minigolf, canchas de tenis, vóley y básquet, y cinco restaurantes. También ofrece la opción de reserva en el MSC Yacht Club.