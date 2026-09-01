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Vacaciones en el mar: adelantan cómo será la temporada 2027-2028 dentro de una importante compañía de cruceros

Con cinco barcos, una importante empresa anunció que cinco cruceros operarán en la región con escalas en Brasil y Uruguay.

01 de septiembre, 2026 | 15.36
MSC Cruceros.

Para los amantes de vacacionar en cruceros, la firma MSC Cruceros anunció una programación diferente de cara a la temporada 2027/2028 en Latinoamérica. La compañía confirmó que cinco barcos navegarán por la región entre noviembre de 2027 y abril de 2028, con peopuestas que combinan minicruceros y viajes de hasta 9 noches por destinos de Brasil, Uruguay y Argentina.

Entre las grandes revelaciones para los argentinos está que Buenos Aires volverá a ser puerto de salida. Desde la empresa adelantaron que en los próximos meses se conocerán más detalles sobre los itinerarios específicos y la fecha de apertura de ventas para que los pasajeros puedan planificar el viaje con más de un año de anticipación.

MÁS INFO

Así serán los cinco barcos de la temporada 2027-2028

La empresa ofrecerá nuevas experiencias en cinco cruceros diferentes para que cada viajero encuentre su viaje ideal:

  • MSC Splendida: contará con seis restaurantes internacionales, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un gimnasio equipado con Technogym. Entre sus propuestas de entretenimiento se destacan un gran teatro, una arena deportiva, cine 4D y el simulador MSC Formula Racer, además del spa balinés y el un club de yates. 
  • MSC Meraviglia: llega por primera vez a la región. Su punto fuerte es la Galleria Meraviglia, un paseo interno de dos pisos con restaurantes, bares y tiendas. Ofrece especialidades gastronómicas como Butcher's Cut y Kaito Sushi Bar, además de un parque acuático, nueve hidromasajes y el MSC Aurea Spa.

    Los nuevos cruceros contarán con muchísimas opciones gratonómicas y propuestas pensadas para toda la familia


     
  • MSC Virtuosa: sumará espacios pensados junto a LEGO y Chicco para las familias, realidad virtual, simuladores y cine XD. Cuenta con 10 restaurantes, 21 bares y lounges, y el futurista MSC Starship Club con su bartender robótico, Rob.
  • MSC Divina: propone áreas infantiles separadas por edad, cuatro piscinas, 12 hidromasajes y un gimnasio con máquinas Technogym. Tiene siete restaurantes —dos de especialidades— y 16 bares y lounges.
  • MSC Musica: se trata del más chico de la flota en esta programación, con tres piscinas, área deportiva con minigolf, canchas de tenis, vóley y básquet, y cinco restaurantes. También ofrece la opción de reserva en el MSC Yacht Club.
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