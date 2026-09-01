Vacaciones sobre un crucero: MSC Cruceros adelamtó cómo será la temporada 2027-2028 y los nuevos servicios

Para los amantes de vacacionar en cruceros, la firma MSC Cruceros anunció una programación diferente de cara a la temporada 2027/2028 en Latinoamérica. La compañía confirmó que cinco barcos navegarán por la región entre noviembre de 2027 y abril de 2028, con peopuestas que combinan minicruceros y viajes de hasta 9 noches por destinos de Brasil, Uruguay y Argentina.

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Entre las grandes revelaciones para los argentinos está que Buenos Aires volverá a ser puerto de salida. Desde la empresa adelantaron que en los próximos meses se conocerán más detalles sobre los itinerarios específicos y la fecha de apertura de ventas para que los pasajeros puedan planificar el viaje con más de un año de anticipación.

Así serán los cinco barcos de la temporada 2027-2028

La empresa ofrecerá nuevas experiencias en cinco cruceros diferentes para que cada viajero encuentre su viaje ideal: