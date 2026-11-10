Por qué va a haber paraguas rojos y negros en la misa de Córdoba

La provincia de Córdoba se prepara con gran expectativa para recibir al papa León XIV, quien oficiará una histórica y masiva misa. La celebración litúrgica, programada para este martes 10 de noviembre de 2026, moviliza a miles de fieles y voluntarios en un operativo logístico sin precedentes. Entre los detalles más llamativos dispuestos para la ceremonia se destaca el uso de paraguas rojos y negros, elementos clave ideados para organizar la distribución de la eucaristía y garantizar una rápida identificación visual en medio de la multitud.

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Significado de los paraguas y elaboración de hostias especiales

Para ordenar el flujo de los asistentes durante el momento litúrgico, la organización estableció un código preciso basado en estos accesorios. La población en general y los ministros encargados de la audiencia portarán paraguas negros, sirviendo como puntos de referencia generales para los fieles. En contraparte, los paraguas rojos identificarán de manera exclusiva a los servidores dedicados a asistir a las personas celíacas, quienes precisan recibir la comunión con hostias libres de gluten.

Estas hostias especiales se elaboran bajo estándares de seguridad alimentaria para evitar cualquier contaminación cruzada con trigo. En conventos y talleres autorizados, comunidades religiosas las preparan utilizando almidón modificado de maíz, papa o mandioca, combinados únicamente con agua. Todo el proceso productivo, desde la mezcla de la pasta hasta el horneado en planchas especiales y el troquelado posterior, se realiza en espacios aislados y con utensilios específicos, garantizando así una opción apta para celíacos que preserva plenamente el sentido sacramental de la ceremonia.

El papa León XIV en su visita a Uruguay. (Crédito de foto: Nico Ferrero/Aire Digital)

Ubicación y convocatoria para la celebración

La masiva eucaristía presidida por el sumo pontífice tendrá lugar en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones, un predio estratégico de gran amplitud ubicado en la capital cordobesa. Debido a la magnitud del evento apostólico, la organización diagramó un inmenso despliegue que contempla divisiones sectoriales para albergar cómodamente a los peregrinos.

Las proyecciones oficiales y locales estiman una convocatoria cercana al millón de asistentes, contando tanto el predio principal como las áreas complementarias equipadas con pantallas gigantes para seguir de cerca cada detalle de la visita histórica de León XIV a la provincia.