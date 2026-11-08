Qué días hay transporte gratis en Córdoba por la visita del papa Léon XIV a la Argentina

El papa León XIV llega a Argentina este fin de semana, en el marco de una histórica gira pastoral que genera enorme expectativa en todo el territorio nacional. Tras sus primeras actividades en Buenos Aires, el sumo pontífice visitará la provincia de Córdoba el martes 10 de noviembre, jornada clave en la que se concentrarán las principales actividades litúrgicas y las masivas concentraciones de fieles. Las autoridades provinciales y municipales desplegaron un operativo logístico para garantizar el orden, la seguridad y la correcta movilidad de los peregrinos que llegarán desde distintos puntos de la región para presenciar este acontecimiento histórico.

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Transporte público gratuito en Córdoba

Con el fin de facilitar el traslado masivo de los ciudadanos y peregrinos, la administración local dispuso que el transporte urbano de pasajeros sea completamente gratuito durante las jornadas del lunes 9 y del martes 10 de noviembre. Los colectivos de las líneas regulares funcionarán con una frecuencia similar a la de los días domingos y feriados.

Asimismo, se implementarán líneas especiales de colectivos gratuitos que partirán desde puntos estratégicos, como la Estación Rodríguez del Busto en la zona norte y la intersección de las avenidas Nores Martínez y Concepción Arenal en la zona sur, con destino hacia las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones, epicentro de las celebraciones principales. Adicionalmente, se autorizó un servicio complementario de taxis y remises con tarifa fija desde dichos puntos de partida para optimizar la conectividad urbana.

El papa León XIV visita el 10 de noviembre la ciudad de Córdoba. (Crédito de foto: Alessandra Tarantino/AP)

Recorte de calles a tener en cuenta

Ante la masiva movilización prevista, las autoridades diagramaron un esquema compuesto por más de trescientos cincuenta cortes y restricciones de tránsito de carácter progresivo que afectarán significativamente la circulación vehicular habitual. Las limitaciones comenzarán el lunes 9 de noviembre al mediodía en los alrededores de Fábrica Argentina de Aviones y se extenderán desde las 20:00 horas hacia la avenida Colón y el microcentro cordobés.

El martes 10, a partir de las 07:00, se implementará de forma definitiva el cierre total del corredor papal, el cual comprenderá arterias clave como la avenida La Voz del Interior, la Circunvalación y los tramos céntricos por donde transitará el cortejo oficial. Cabe destacar que las restricciones operarán de manera estrictamente vehicular, por lo cual se permitirá con total normalidad tanto la libre como segura circulación peatonal en todas las zonas afectadas. Desde la organización sugieren a los conductores retirar sus automóviles particulares con suficiente anticipación si es que tienen previsto utilizarlos durante estas masivas jornadas oficiales.